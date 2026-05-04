Las cuatro polémicas que han marcado la historia de la Met Gala

Kim Kardashian asiste a la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte que celebra la inauguración de la exposición "Bellezas durmientes: Reawakening Fashion" el lunes 6 de mayo de 2024 en Nueva York.

MIAMI.- Como cada primer lunes de mayo, las celebridades se visten de gala para deslumbrar en la icónica alfombra que engalana la entrada del Museo Metropolitano de Arte con motivo de la Met Gala.

Sin embargo, durante los 78 años años que este evento se lleva realizando, las controversias no han pasado desapercibidas.

OPINIÓN El fin de la historia y el choque de civilizaciones

Desde actividades no permitidas dentro de los espacios del museo hasta atuendo históricos dañados, son algunas de las polémicas más icónicas que han manchado el histórico evento, dejando un sabor agridulce para sus organizadores y anfitriones en los años que estos sucesos se presentaron.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte las cuatro polémicas más relevantes que se han suscitado en la noche más importante de la industria de la moda.

Kim Kardashian y el vestido de Marilyn Monroe

La controversia más reciente de la Met Gala fue en 2022, cuando la temática era el Gilded Glamour o glamour de la Edad Dorada.

En aquella ocasión, la empresaria y socialité Kim Kardashian decidió hacer uso del icónico vestido que la estrella de Hollywood Marilyn Monroe había llevado en la actuación de que dedicó al presidente John F. Kennedy, cuando dedicó el célebre "Happy Birthday, Mr. President" en 1962.

Se trató de un vestido original de Jean Louis y que pertenece actualmente a Ripley's Believe It or Not!.

Sin embargo, Kardashian fue duramente criticada por internautas, quienes rechazaron que la también modelo confesara que se sometió a una estricta dieta para perder peso y poder entrar en el vestido. "Me lo probé y no me quedaba bien. Dije: 'Dame tres semanas'. Tuve que bajar 7 kilos hoy", dijo Kardashian a la corresponsal de Vogue, La La Anthony.

No obstante, la indignación aumentó cuando se viralizaron una serie de fotografías que acusaban a Kardashian de haber causado daños significativos y permanentes en la tela de seda del soufflé.

Pese a la cancelación que recibió, Ripley's Believe It or Not! emitió un comunicado negando el daño.

Celebridades fumando en el baño

En 2017, Courtney Love, Marc Jacobs y Frances Bean Cobain protagonizaron una de las postales más polémicas de la Met Gala: el grupo se tomó un selfie en uno de los baños del museo en la que posaban fumando cigarrillos, algo que está prohibido en las instalaciones.

El momento, que pudo haber quedado como un anécdota privada, fue publicada en las redes sociales de Jacobs, lo que ocasionó una ola de críticas.

Según Page Six , el comportamiento indignó no solo a internautas y amantes del arte, también fue rechazado por donantes y miembros de la junta directiva del museo por su desprecio a la estricta política antitabaco y el riesgo potencial que el humo suponía para las invaluables colecciones de arte.

Asimismo, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York se pronunció recordando que fumar en interiores constituye una violación de la Ley de Aire Libre de Humo de la ciudad.

«Este evento espectacular nos deja a todos asombrados», escribió la Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud, en una carta dirigida al vicepresidente sénior del museo, según Business Insider.

Ante esto, el museo respondió asegurando que se tomarían medidas para garantizar que esto no vuelviera a suceder.

Pelea entre Solange y Jay-Z

En 2014, Jay-Z y Solange protagonizaron una pelea en el ascensor del hotel The Standard tras una fiesta posterior en el Boom Boom Room de Nueva York que ha quedado destacada en los libros de historia de la cultura pop.

La revista People recuerda que el momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor y posteriormente fue filtrado.

El audiovisual se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Una fuente dijo a People que Solange había sido "provocada" por la diseñadora de moda Rachel Ro, con quien había hablado esa misma noche. Pero un comentario imprudente de Jay fue lo que encendio la discusión.

"Hacia el final de la noche, Jay le dijo algo inapropiado a Beyoncé y Solange y Solange estalló. Cuando entraron al ascensor, la situación se descontroló rápidamente, como suele suceder en las tensiones familiares. Se puso extremadamente tensa, como suele ocurrir en estos momentos en familia".

Tras la filtración, las partes emitieron un comunicado en el que aseveraron que el incidente fue desafortunado y había sido hablado en privado.

Exhibicionista en la alfombra roja

Ese mismo año otro suceso impactó en la Met Gala, pero este no estaba directamente vinculado a alguna de las celebridades invitadas.

Se trató de un fallo de seguridad que permitió que un hombre irrumpiera desnudo en la alfombra roja, vistiendo tan solo mankini rosa y una cadena de oro.

El hombre esquivó a varios guardias de seguridad y corrió hacia las emblemáticas escaleras. Sin embargo, no logró llegar más allá.

Fue sacado por seguridad, pero las imágenes ya habían sido captadas por medios y se viralizaron al momento.