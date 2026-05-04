Exempleadas domésticas demandan a Kylie Jenner por acoso y discriminación

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

MIAMI.- Desde hace unos días el nombre de Kylie Jenner resuena en los medios, y no por sus hitos como empresaria o su romance con el actor Timotheé Chalamet, sino por dos demandas que han sido presentadas en su contra por exempleadas domésticas que alegan haber sido víctimas de discriminación, acoso y ambiente laboral tóxico.

La primera demanda la presentó Angélica Vásquez, quien alega haber sufrido discriminación y un ambiente de trabajo tóxico durante su tiempo de trabajo en la mansión de la socialité.

Según los documentos de la denuncia, a los que han tenido acceso Page Six, People y Los Angeles Times, Vásquez acusa a la jefa de limpieza, Patsy, y otra mujer llamada Elsi, de haberla tratado con hostilidad y exclusión; y señala que Jenner ignoró sus quejas y no frenó la situación.

La demanda fue presentada en contra de Kylie Jenner Inc. y las empresas Tri Star Services y Maison Family Services el 17 de abril.

"Denuncia haber sufrido 'acoso grave' desde el primer día y hasta su último día, casi un año después de haber sido contratada, en agosto de 2025. Vásquez asegura que se le asignaban 'las tareas más difíciles e indeseables', que era 'excluida del equipo de limpieza', que la 'humillaban y menospreciaban públicamente delante de sus compañeros de trabajo por su origen y religión' —es salvadoreña y católica— y que la sometían a 'intimidación y tratos degradantes'", reseña El País.

En la denuncia se puede leer: “Patsy cuestionó la presencia de Vásquez, la obligó a esperar con un guardia de seguridad y le dejó claro que no era bienvenida”

También sostiene: “recibía constantemente comentarios discriminatorios y despectivos (...) tenían como objetivo humillarla, intimidarla y ejercer poder sobre ella”.

La mujer alega que lo vivido la ha dejado con: "síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático y ansiedad", por lo que exige una compensación que también incluya los salarios que no le fueron pagados, los pagos adicionales por períodos de comidas y descanso, gastos comerciales no reembolsados, pagos por la licencia por enfermedad no remunerada y cualquier otra compensación retenida ilegalmente.

Nueva denuncia

En medio del escándalo, una segunda exempleada identificada como Juana Delgado Soto se ha sumado al reclamo presentando una nueva denuncia contra la empresaria asegurando que también fue víctima de discriminación y acoso en la mansión de la modelo.

Según explica Los Angeles Times, la demanda también es contra la empresa Kylie Jenner Inc. junto a las firmas Tri Star Services y La Maison Family Services, además de la supervisora de personal Itzel Sibrian.

Soto alega haber sufrido múltiples situaciones irregulares entre mayo de 2019 y agosto de 2025, tiempo en el que trabajó en el hogar de la mejor del clan Kardashian Jenner. Entre las acusaciones, asevera que sufrió discriminación racial, acoso, falta de pago de salarios y la ausencia de medidas adecuadas para prevenir o abordar este tipo de conductas.

"A lo largo de sus seis años de trabajo, Soto también sostiene que en reiteradas ocasiones no se le permitieron los descansos correspondientes, tanto para comer como para recuperarse durante la jornada. Además, asegura que su situación se agravó a partir de 2023, cuando Itzel Sibrian pasó a ser su supervisora directa, marcando, según su relato, un deterioro aún mayor en sus condiciones laborales", reseña La Nación.

En la querella, Soto sostiene que en 2024 presentó una queja ante Recursos Humanos debido a que Sibrian se burló de su acento, su situación migratoria y su origen, insultándola.

La queja presuntamente ocasionó que la supervisora fuera apartada temporalmente de su cargo, pero posteriormente fue reincorporado a sus funciones.

Tras el regreso, señala, se intensificó el maltrato. "Sibrian llegó a amenazarla con despedirla si no extendía su jornada laboral el día de su cumpleaños, lo que le impidió asistir a una celebración sorpresa organizada por sus seres queridos. Asimismo, denunció otro episodio en el que dos supervisoras, identificadas como Patsy y Elsy, le habrían negado el tiempo necesario tras el fallecimiento de su hermano y la hostigaron cuando intentó concurrir al funeral", reseña La Nación.