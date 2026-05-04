Muere Alex Ligertwood, exvocalista de la banda de Santana

LONDRES.- El músico y cantante escocés Alex Ligertwood, conocido sobre todo por ser el vocalista principal de la banda de rock Santana, murió a los 79 años, según informó su esposa el lunes.

"Con profunda tristeza anuncio el fallecimiento de mi dulce y querido Alex Ligertwood, mi esposo durante 25 años", escribió Shawn Brogan en las redes sociales.

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El cantante murió mientras dormía, dos semanas después de ofrecer su último concierto, añadió.

"Conmovió a tanta gente con su extraordinaria voz. Era todo corazón y alma", agregó.

Nacido en Glasgow, la carrera de Ligertwood se extendió a lo largo de más de seis décadas.

Fue el vocalista principal de Santana, banda fundada por el guitarrista Carlos Santana en 1966, de forma intermitente entre 1979 y 1994.

Trabajó con la banda en álbumes como "Marathon", de 1979, "Zebop!", de 1981, y "Sacred Fire: Live In South America", publicado en 1993.

Desde entonces actuó con la banda tributo alemana The Magic Of Santana, así como con Senate, Jeff Beck Group y Average White Band.

En un comunicado publicado en redes sociales, The Magic Of Santana rindió homenaje a Ligertwood.

"Recorrimos un gran camino junto a él y aprendimos muchísimo sobre música, pasión y amistad.

"Fue uno de los mejores cantantes de este planeta y lo vamos a extrañar profundamente. Gracias Alex, por todo".

FUENTE: AFP