Las esculturas de Botero llegan a Lincoln Road de la mano del coleccionista Gary Nader

Unas 15 esculturas monumentales de Fernando Botero pueden apreciarse en ese concurrido sitio de la ciudad hasta el 20 de febrero. Y según estiman los organizadores de la exposición, 6 millones de personas podrían visitar la muestra, ya que permanecerá durante la Semana del Arte y el Super Bowl 2020, dos acontecimientos que atraerán una avalancha de turistas.

“La idea se le ocurrió a nuestro gran amigo, el exembajador Paul Cejas, porque él tiene propiedades en Lincoln Road. Me pidió las esculturas prestadas y me pareció una idea excepcional porque estas esculturas han estado en exposición en París, Londres, Ginebra, Nueva York, entre otras grandes ciudades”, contó Gary Nader, quien hace 35 años llegó a Miami de su natal República Dominicana con el sueño de abrir su galería, y desde entonces es gran defensor del desarrollo cultural de la ciudad.

La muestra

El torso, El rapto del mundo, y Adán y Eva son algunas de las emblemáticas obras del célebre artista colombiano que el público ya puede admirar.

“Son todas esculturas importantes. Además, a la gente le encanta tomarse fotos junto a las grandes esculturas, porque alegran la vista, traen satisfacción. Por eso son tan famosas y acogidas”, dijo.

_DSC1293.jpg Torso, de Fernando Botero. JJ BLANCO H.

“Botero es el artista que más público tiene en el mundo entero. Hicimos una exposición en China y llegaron dos millones de personas. Cada vez que se hace una exposición, cientos de miles de personas la ven”, agregó.

Nader enfatizó la importancia de mantener la presencia del arte en Miami todo el año, y no solo en temporadas festivas, como suele suceder cada diciembre con la llegada de Art Basel y las otras ferias.

“Lamentablemente, se hace demasiado durante Art Basel y no se hace prácticamente nada el resto del año. Y eso es una de las cosas que fervorosamente tenemos que cambiar en Miami, porque si no la gente no vendrá en otra época, ni verán a Miami ni a Miami Beach como una grandes ciudades culturales”, recalcó.

“Nosotros hacemos 10 exposiciones anuales y tenemos presencia durante Art Basel. Estamos complacidos con el nivel cultural relevante que la feria le ha dado a la ciudad, pero tiene que haber presencia del arte antes y después de Art Basel. Y por eso vamos a dejar las esculturas en exhibición cuatro meses”, agregó.

image007.jpg Ucello, de Fernando Botero. JJ BLANCO H./ DLA

El arte en Miami

Aunque considera que la ciudad ha avanzado culturalmente en las últimas décadas, aún queda camino por recorrer.

“Ha evolucionado, pero falta mucho por hacer. Hay que tener en cuenta que las ciudades europeas son antiguas. Nueva York tiene 500 años. Miami es una ciudad más joven”, señaló.

“La ciudad ha crecido voluminosamente en cuestión de edificios, hoteles y restaurantes, pero en las instituciones culturales estamos muy atrasados todavía. Quiero incentivar a las otras galerías, a los museos y los coleccionistas a hacer cosas antes y después de la feria, porque la cuidad se presta para eso”, añadió.

Precisamente, siendo un destino turístico tan apetecido, Nader propone convertir Miami en referente del turismo cultural.

“Aquí llegan decenas de millones de turistas. Tenemos un puerto adonde llegan cruceros de grandes compañías. Si esa gente se quedara uno o dos días más en Miami, esa estadía tendría un impacto económico y social. Pero no se van a quedar si no se les ofrece un programa cultural”, expuso.

“Y para que la ciudad se convierta en un destino cultural como París, Londres, Nueva York o Chicago, que es lo que estamos promoviendo y pretendiendo, hay que hacer cosas todo el año. Eso es extremadamente importante”, agregó.

A diferencia de lo que ocurre en las grandes capitales, en Miami el arte enfrenta un gran oponente: el clima.

“Tenemos una competencia muy fuerte que es la playa, me refiero a las condiciones exteriores. Aquí no existe un inverno crucial que obliga a la gente a estar adentro. La gente prefiere pasear en barco, ir a la playa o a los parques, es muy natural”, indicó.

“Y el clima frio de las grandes ciudades a veces influye en que la gente vaya a los museos. Así que aquí hay que trabajar el doble y ser innovadores para atraer a la gente a los museos. Hay que hacer cosas importantes en todas las épocas. Claro, en el verano son las vacaciones, pero de septiembre a junio se pueden hacer muchas cosas”, agregó el fundador de Gary Nader Art Centre y el Nader Art Museum Latin American.

Su vínculo con el artista

A lo largo de más de tres décadas en el mundo del arte, Nader se ha codeado con grandes figuras, entre ellas, Fernando Botero, a quien describió como un hombre “sumamente” inteligente, arraigado a sus raíces y de espíritu filantrópico.

“Yo he conocido más de 200 artistas, todos muy importantes, y a decenas de miles de carrera mediana, pero Fernando Botero es muy comprometido con su arte, que ha trabajado hasta 12 horas al día. Ya está muy mayor y trabaja muy poco. Es un hombre de familia, he tenido la suerte de compartir con su familia. Adora a sus hijos y nietos, adora Colombia. Ha vivido 40 años en París y no ha pintado París, prefiere pintar a su país”, contó.

_DSC1278.jpg El rapto de Europa, de Fernando Botero. JJ BLANCO H./DLA

“Le donó a Colombia la colección de arte de Botero más importante del mundo. Le regaló 200 obras, y esto lo sabe muy poca gente. Pero, además, le regaló la colección de arte moderno y contemporáneo más importante de toda Latinoamérica. Cuando el hizo ese regalo, yo fui con él a Colombia, y le pregunté: ‘maestro que le provocó hacer esta donación’. Me dijo: ‘Gary, todo el mundo sabe que soy muy rico y que dejaré muy bien a mis hijos. Y estas obras las he ido coleccionando para hacerle a mi país el regalo de mi vida. Y es una donación que me duele. Es fácil hacer un cheque cuando se tiene millones, pero cuando se tiene una colección de arte y la disfrutas todos los días por 30 años, duele ver las paredes vacías’”.

El dominicano, de origen libanés, ha convivido en galerías desde temprana edad, cuando visitaba la que su padre tenía en Santo Domingo. Por eso afirma que la afición a las artes comienza en casa desde la infancia.

“Los padres son responsables por inculcarles a los hijos la educación cultural; enseñarles que la diversión no es solo ir al cine o a la playa y ver videos. Por eso, cuando alguien me dice que no puede ir a la apertura de una exposición porque están con los niños, les digo que los lleven”, sugirió.

“Yo llevo a mis hijos por todos los museos del mundo desde que caminan. Si vas al Met o el MoMA de Nueva York, verás gran cantidad de chicos jóvenes”, finalizó.