Las mujeres se abren paso en la industria del cine de India

Las actrices indias Kani Kusruti, Chhaya Kadam, Payal Kapadia y Divya Prabha posan durante una sesión fotográfica tras ganar el Gran Premio por la película "All We Imagine as Light" durante la ceremonia de clausura de la 77.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 25 de mayo de 2024.

AFP/Sameer Al-Doumy