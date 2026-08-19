Pieza teatral explora travesía de un joven Odiseo desde perspectiva más cercana

MIAMI. - El grupo teatro Artefactus trae a escena el estreno de Las sirenas no existen, escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, en la sala sede de la agrupación teatral, del 21 al 30 de agosto.

El dramaturgo y director de la puesta en escena explica que “mientras el mundo vuelve la mirada hacia Odiseo, Artefactus propone otro viaje”.

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Que la pieza no trata sobre el héroe que trata de regresar a casa tras la guerra, sino de un joven que, “sin proponérselo, es arrastrado por las olas lejos de su hogar, iniciando una travesía por ríos y mares de una geografía tan reconocible como poética”.

“Las sirenas no existen es el resultado de una vieja fascinación por La Odisea, una historia que siempre estuvo latente, aunque nunca quise enfrentarla como una simple adaptación del texto de Homero. Me interesaba la idea del viaje como forma de conocimiento y la posibilidad de reunir, dentro de una misma aventura, personajes, historias y referencias procedentes de distintos territorios de la literatura”, señaló el escritor y director de la puesta en escena.

“Por eso mi Odiseo es tan solo un joven que, arrastrado por una ola lejos de su hogar, debe aprender a desenvolverse en un mundo que desconoce. Su viaje consiste en aprender a mirar. A medida que avanza descubre personas, costumbres y criaturas que al principio le resultan extrañas”, apuntó.

Díaz-Souza anticipa que aborda “una geografía más cercana a nosotros” y que incluye “paisajes, sonidos y referencias que pertenecen a este otro lado del mundo, más nuestro”.

Sobre el proceso de montaje y ensayos, “junto a Carlos Artime trabajamos la escenografía y los objetos de arte. No buscábamos reproducir de manera realista los lugares que visita Odiseo. Queríamos que el escenario pudiera transformarse ante los ojos del espectador y que tuviera la versatilidad necesaria para transportarnos de un sitio a otro”.

Con música de Rony Cintra “encontramos una sonoridad propia para ese viaje y con Vivian Morales tenemos el concepto de maquillaje que unifica visualmente ese universo”.

Díaz-Souza subrayó que “detrás de todo ese proceso está siempre Carlos Arteaga, nuestro productor general, quien ha trabajado durante meses en la gestión de los recursos económicos y materiales que permiten convertir nuestras propuestas en realidades concretas”.

Después, los ensayos. Atar cabos y ensayar hasta el cansancio después de atender otras tareas.

Y reflexiona: “Quizá lo más hermoso del oficio sea que todo ese trabajo está destinado a desaparecer. El actor ensaya durante meses, repite, corrige, mide un movimiento, una pausa, una respiración, hasta conseguir que el espectador no vea el esfuerzo, ni la técnica, ni el sacrificio que hay detrás”.

Después concluyó: “Solo queremos que el público vea a ese joven marinero que acaba de ser arrastrado lejos de su casa y que, al mirarlo, crea con él que ese mar existe”.

El elenco está compuesto por Hanny Cunill, Betsy Rodríguez, Lina Echeverri, Luis Bárcenas y Rei Prado.

Funciones viernes y sábado 8:30 p.m. y domingo 5:00 p.m., del 21 al 30 de agosto, en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami. Telef. 786 704 5715.

Entradas disponibles en la taquilla del teatro o en la página web www.artefactus.org