El cantante venezolano Lasso llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares.

El cantautor venezolano Lasso anunció el lanzamiento de una nueva gira internacional prevista para 2027. Con el nombre "Una más y nos vamos", el intérprete alistará una puesta en escena concebida como un repaso por su historia musical, con fechas confirmadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así como una presentación en Venezuela.

"Una más y nos vamos" rendirá tributo de forma especial a quienes han seguido su carrera desde sus inicios, acompañando cada estreno, transformación creativa y meta alcanzada. Con ello, Lasso pretende festejar tanto sus canciones como la cercanía consolidada con su audiencia con el paso del tiempo.

La propuesta busca integrar en un solo escenario distintos pasajes de su recorrido artístico, haciendo de cada función un espacio para reencontrarse con las historias que definen su obra discográfica.

Entre los detalles más destacados del anuncio figuró la inclusión de Venezuela en esta gira internacional. Su retorno a los escenarios venezolanos significa una ocasión para reencontrarse con el público que lo vio nacer como artista y ha celebrado su ascenso en la industria musical.

"Una más y nos vamos" comenzará el 2 de marzo en Barcelona, España, con paradas en Madrid, Valencia, Berlín, París, Oporto y Milán. Antes de continuar hacia Latinoamérica en abril con presentaciones en Bogotá, Lima, Buenos Aires, Montevideo, La Paz y Santiago de Chile. El recorrido también incluirá conciertos en Venezuela, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Miami, Orlando y Dallas. Además de presentaciones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La venta de boletos comenzó el 24 de noviembre con distintas etapas de preventa según el territorio. En Estados Unidos, la venta general empieza este 25 de noviembre, mientras que en México y Perú comenzará el 26 de noviembre. Por su parte, Bogotá tendrá venta general el 25 de noviembre, mientras que Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile cuentan con distintas etapas de venta a partir del 24 de noviembre, sujetas a disponibilidad.