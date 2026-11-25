COPENHAGUE.- Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, ha comenzado a trabajar como ebanista mientras cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica tras ser condenado por violación y violencia machista, informaron este miércoles sus abogados.

Høiby, de 29 años y fruto de una relación de la reina anterior a su matrimonio con el rey Haakon VIII, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, aunque en febrero se celebrará un nuevo juicio de apelación.

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"Ha conseguido un trabajo como ebanista y completó su primer día de trabajo esta semana. Le ha ido muy bien", dijo a la televisión pública noruega NRK uno de sus abogados, Alexander Greaker, quien no quiso dar detalles del empleador.

Un juzgado de Oslo celebrará este lunes una nueva vista para renovar la prisión preventiva, régimen bajo el que se encuentra Høiby desde febrero, pero Greaker reveló que no se opondrán a prolongarla, al contrario que en otras ocasiones.

"La situación para Høiby ahora es completamente distinta que hace cuatro semanas. Ahora tiene un trabajo y quiere centrarse en eso en adelante", afirmó su letrado.

Condena y arresto

Høiby, que tiene estudios de secundaria y abandonó la carrera de Administración de Empresas hace años, ha trabajado como modelo, para una revista, como mecánico y para una firma de aplicaciones para fiestas, pero no consta que tenga experiencia como ebanista.

El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que estaba acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue sentenciado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.

Høiby no forma parte de la Casa Real noruega.

FUENTE: Con información de EFE