Lele Pons se une a las celebridades de "Dancing With The Stars"

MIAMI.- La cantante e influencer venezolana Lele Pons , junto a Good Morning America, anunció que será parte del grupo de celebridades que se suma a una nueva temporada de Dancing With The Stars .

"Estoy en Dancing With The Stars. Los quiero mucho, espero que me vean, espero que les guste nuestro baile", dijo la intérprete de Celoso en un video que compartió en su cuenta de Instagram y que fue grabado desde el estudio de Good Morning America.