Ariana Grande confiesa que abusó del botox a temprana edad

"Siendo plenamente transparente, y como persona que trabaja en la industria de la belleza, les diré algo mientras maquillo mis labios (...) Me puse un montón de relleno de labios a lo largo de los años. Dejé de hacerlo en 2018 porque simplemente sentía que me estaba escondiendo", dijo la artista mientras las lágrimas brotaban de sus ojos ante el recuerdo.

La también actriz y empresaria señaló que por años se mostró como la gente quería. Sin embargo, reconoció que cuando se es joven y se está expuesto a la opinión pública es difícil hallarse y aceptarse naturalmente.

"Estuve expuesta a la opinión de muchas personas desde muy joven y parece que la gente siempre tiene algo que decir sobre tu apariencia. Es complicado saber qué escuchar y qué no, pero tenía 17 años y no sabía cómo hacerlo. (...) Durante años, usé maquillaje como disfraz o como algo para esconderme. Ese fue el objetivo”, enfatizó.

La perspectiva para Ariana Grande

Grande también alegó que actualmente continúa sintiendo aprecio por ciertos performance, pero ahora el objetivo para usar el maquillaje ha cambiado. "Conforme pasan los años ya no me encanta que esa sea la intención. Ahora lo uso como una manera de expresarme y acentuar lo que está ahí. Nuestra relación con la belleza es muy personal".

Durante mucho tiempo la belleza para mí se trataba de ocultar, y ahora siento que no es así. Dejé de ponerme fillers y bótox... quizá algún día lo vuelva a hacer, no lo sé. Cada quién tiene sus gustos, lo que sea que te haga sentir bella lo apoyo. Sé que en mí quiero decir: 'Oh, quiero poder ver mis líneas por el llanto y sonreír'. Espero que mis líneas por sonreír se vuelvan más profundas cada vez más y que pueda reír más y más", dijo sobre lo que ahora pondera en su belleza.

Asimismo, señaló que considera que envejecer puede ser un proceso hermoso.

