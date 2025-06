Lena Burke celebra a los padres con concierto íntimo en Miami

“Me siento muy feliz de poder ofrecer un concierto como este. Es una fecha con mucho significado y quería regalarle al público un momento lleno de cariño, recuerdos y, por supuesto, buena música.”

Con una trayectoria que combina raíces caribeñas, sensibilidad romántica y una poderosa voz, la intérprete cubana ha sabido ganarse el corazón de su público, no solo en Miami, sino también a nivel internacional. Sus interpretaciones cargadas de emoción, fuerza y autenticidad han sido el sello que la distingue en cada escenario que pisa.

“Cantar no es solo un oficio, es una misión. Es el lenguaje con el que me comunico con el alma de quienes me escuchan. Cada canción que interpreto es una extensión de mis vivencias, de mis raíces y de mis sueños. Me emociona profundamente saber que mi música puede tocar corazones, acompañar en momentos felices o sanar heridas. Eso es lo que me inspira a seguir creando y compartiendo”, expresó.

El espectáculo de este sábado incluirá un repertorio que mezcla baladas clásicas, éxitos de la música latina y temas originales que conectan con el alma del espectador.

“La idea es que cada persona que venga sienta que el concierto está dedicado a su papá, a su familia, a sus memorias más entrañables”, afirmó.

Además, esta vez no estará sola: va acompañada de su banda completa.

“Integrada por excelentes músicos, lo cual me brinda la posibilidad de ser más versátil en el escenario, sobre todo para poder tocar mis temas más movidos y guaracheros”, expresó con entusiasmo la artista.

Súper Machi Miami, localizado en el 7931 NW 2nd St, Miami, FL 33126, conocido por ser un punto de encuentro para la comunidad hispana y por apoyar propuestas musicales de calidad, abrirá sus puertas para una noche donde la música no solo será un aliciente para el alma, sino el mejor regalo para papá.

El evento forma parte de una serie de presentaciones que Lena Burke ha preparado este verano, pero destaca por su carácter íntimo y emotivo.

“No es un show más”, insiste. “Será una celebración de lo que somos como hijos, como padres, como familias que se reúnen alrededor del arte.”

Las entradas ya están disponibles y el concierto comenzará a partir de las 10:00 p.m.