HOMENAJE

Lena Burke rinde tributo a Celia Cruz con nuevo tema

La canción A Celia fue compuesta y producida por Lena Burke, con las voces de Gilberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", La India y Víctor Manuelle

La cantante, pianista y compositora Lena Burke.

La cantante, pianista y compositora Lena Burke. 

Cortesía/ Prensa Lena Burke
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lena Burke presenta A Celia, un emotivo homenaje a la vida y legado de Celia Cruz, la artista más influyente de la música latina. Inspirada tras ver un video del último homenaje que se le rindiera en vida a la inolvidable Guarachera de Cuba, la cantante y compositora concibió esta canción como un acto de gratitud, memoria y admiración hacia una mujer que marcó generaciones con su arte, fuerza y autenticidad.

A Celia fue compuesta y producida por Lena Burke junto al reconocido y multigalardonado ingeniero de mezcla y productor Carlos Álvarez, y cuenta con la participación especial de Gilberto Santa Rosa , José Alberto “El Canario”, La India y Víctor Manuelle.

El tema también se enriquece con la presencia del maestro Gonzalo Rubalcaba, quien aporta su inigualable talento al piano.

“En esta ocasión yo no estoy tocando el piano, porque cuando el maestro Rubalcaba toca, no hay más nada que tocar”, confiesa Lena Burke con admiración.

El reconocido arreglista Cucco Peña contribuye con un espectacular arreglo de metales grabado en su estudio Altamar Music Studios en Puerto Rico, con músicos de la isla, evocando el sonido y la esencia de La Sonora Matancera.

Desde sus primeras notas, A Celia lleva consigo el espíritu de quienes compartieron escenario o amistad con Celia Cruz. Lena invitó a varios de los artistas que formaron parte de aquel histórico homenaje a participar en esta producción, como un acto de continuidad y memoria.

Cuando Omer Pardillo Cid, ejecutor del patrimonio de Celia Cruz, escuchó la canción, se unió al proyecto de inmediato. “Su apoyo ha sido invaluable”, afirma la pianista ganadora del Latin Grammy.

“Omer mantiene vivo cada día el legado de nuestra Celia, y contar con su respaldo es un verdadero honor", añadió.

El tema forma parte de lo que será el próximo álbum de Burke, que ya está en fase final de desarrollo creativo. Fue grabado entre Puerto Rico, Nueva York y Miami, incluyendo Criteria Recording Studios y Crescent Moon Studios, del productor Emilio Estefan, quien abrió las puertas de su estudio para que La India registrara su interpretación.

Para Lena, este proyecto tiene un profundo significado personal. Su abuela Elena Burke, una de las grandes voces de Cuba, compartió escenario y amistad con Celia desde sus inicios, cuando ambas formaban parte del grupo Las Mulatas del Fuego.

“Este año he tenido la dicha de participar en muchas celebraciones por el centenario de Celia Cruz, y no había mejor manera de rendirle homenaje que con una canción que hable de ella, de lo que nos dejó, de la inspiración que sigue dándonos cada día”, expresa Lena.

Con A Celia, Lena agradece a la icónica artista por su legado, por abrir caminos, representar a las mujeres con orgullo y demostrar que el amor y la pasión pueden transformar el arte en historia.

“A Celia” ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

Lena Burke también forma parte del cartel de artistas que honrarán a la Reina de la Salsa en el concierto Celia Sinfónica, el sábado 22 de noviembre en el Arsht Center.

