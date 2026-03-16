Leonardo DiCaprio asiste por primera vez a los Óscar con Vittoria Ceretti

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio asiste a la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- Si algo ha caracterizado a Leonardo DiCaprio es la discreción con la que maneja su vida personal y sus relaciones. A diferencia de otros artistas de Hollywood, el protagonista de Titanic poco expone detalles de su intimidad. Pero durante la velada de los 98.ª edición de los Premios Óscar, el actor dio un paso inesperado.

Aunque el nominado a mejor actor desfiló solo por la alfombra roja del Dolby Theatre, luciendo un esmoquin negro con solapas, corbatín y un broche dorado en forma de abeja, los fanáticos y portales de entretenimiento no dejaron pasar desapercibido que no se encontraba solo dentro del famoso recinto.

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Durante la transmisión, se pudo apreciar que a su lado estaba sentada una elegante mujer. Por primera vez, Leo asistió a un evento de gran importancia y alto perfil en la industria con Vittoria Ceretti, confirmando así la relación que mantienen desde 2023.

Romance

Leonardo y la modelo de 27 años se conocieron en Milán en 2023. Entre las primeras salidas en las que fueron vistos juntos, los famosos compartieron un café y helado en Santa Bárbara.

Según la revista HOLA, apenas un mes después, Ceretti conoció a la madre del galardonado actor en una visita al museo en Milán.

Aunque es la primera vez que se les ve juntos durante un evento como los Premios de la Academia, se supo que el año pasado ambos compartieron durante la cena de la Met Gala.