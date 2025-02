Leonardo Padrón confirma segunda temporada de la serie "Accidente"

Padrón también señaló que en los próximos días se revelarán más detalles sobre el inicio de las filmaciones.

La serie marcó el segundo éxito de Padrón en el streaming. Previamente, el poeta también había destacado por escribir importantes novelas televisivas en Venezuela como La mujer perfecta (2010), Eva Luna (2010), La vida entera (2009), Ciudad bendita (2006), Cosita rica (2003) y Amantes de luna llena (2000).

Primera temporada

Accidente registró más de 10 millones de visualizaciones antes de cumplir su primera semana de estreno en la plataforma de streaming, posicionándose en el primer lugar de las producciones más vistas.

La producción se estrenó el 21 de agosto de 2024 en 190 países.

El drama, protagonizado por Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Erick Elías, está ambientada en México, se enfoca en cómo una tragedia suscitada en un cumpleaños infantil afecta las relaciones de todos los miembros de una familia.

En una entrevista que ofreció en noviembre de 2024 a DIARIO LAS AMÉRICAS, Padrón explicó que el guion de la serie nació en 2023.

"Lo comencé a escribir... yo diría que como a mitad de 2023. Y en una reunión que tuve con los ejecutivos de Netflix, ellos me hablaron de que sería interesante hacer una historia un poco sobre la familia, indagar el universo familiar; entonces, como parte de tu oficio de ser escritor es imaginar lo que cuentas para de alguna manera explorar todo el laberinto emocional que -en este caso- sería lo que ocurre en una familia, me cuestioné ¿cómo se puede poner a prueba la solidez de una familia?, y esa prueba -dije- es a través de un evento extremo, de una situación trágica donde se rompe por completo la normalidad, la estabilidad emocional de todo y se pone a prueba el temperamento de cada ser humano. No hay nada más extremo que la muerte de alguien y sobre todo si es la muerte de un hijo. Entonces, lo que hice fue potenciar el recurso de que no ocurriera solo en una familia sino en tres familias. Así, tenías la posibilidad de ver distintas formas de reaccionar ante un mismo evento porque todos los seres humanos reaccionamos de una forma absolutamente distinta, de acuerdo a nuestra formación, creencia y temperamento".

"Quería que se viera cómo procesaban el duelo, la pérdida, la rabia, la relación con Dios, con sus propias parejas, porque hay parejas que se rompen, hay parejas que más bien se unen y se fortalecen; es decir, mostrar ese terremoto emocional. Y me pareció como una cantera muy jugosa, en términos dramáticos", agregó.

Entonces, el escritor venezolano exiliado en Miami también manifestó sentirse agradecido por la receptividad que la comunidad venezolana y mundial le ha brindado a Accidente y también a Pálpito, su primera producción para Netflix la cual cuenta con dos temporadas.

"Agradecimiento absoluto. Porque además, se repitió el mismo fenómeno que ocurrió con Pálpito, que fue la serie con la que me estrené en Netflix y que en su segunda temporada tuvo número similares, pues Pálpito fue número uno también. Y claro, yo no pensaba que se iba a repetir lo que pasó con esta serie... prefiero, particularmente, ser cauteloso porque uno no sabe cómo se van a comportar las historias, cómo las van a recibir el público, más allá de que tengas mucha experiencia en el oficio, pero esto siempre es un albur. Y por supuesto lo que le está pasando a mí, a Netflix y a todos los involucrados como los actores, equipo de producción nos tiene muy contento".