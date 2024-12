Leoni Torres pone a bailar con nuevo álbum

“Es un álbum que está hecho específicamente para hacer ejercicios, para bailar y mejorar la salud y bajar de peso. Y la idea fue de mi amigo Yass, que desde que empecé a entrenar con él me estuvo comentando sobre esta idea que me pareció súper espectacular”, expuso Leoni Torres en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Tiene 10 canciones inéditas, todas fueron escritas para este álbum. A pesar de que se llama La salsa no engorda, me pidieron que no fuera completo de salsa, porque tenían pensado hacer una secuencia de ejercicio con baile; me dijeron que pusiera una bachata, un merengue, un calipso, diferentes estilos para que las personas que hagan estos entrenamientos puedan llevar un ritmo. Tiene romanticismo en algunos temas, pero la base es lo movido. Quisimos darle variedad al disco”, agregó el cantautor.

Uno de los temas que Torres destacó de este álbum es Lo traigo yo, en el que le canta a la cubanía.

“Es uno de los temas que más me gusta, porque sobresale nuestras raíces cubanas. Es una salsa muy bailable. Pero también tiene otras canciones espectaculares como Todo el mundo bailando, junto a Guaynaa; o Gracias por todo, que es uno de los sencillos que estamos promocionado, con el que agradecemos al público y la vida”, dijo el intérprete.

Sobre el proceso creativo detrás del material discográfico que contó con la producción de Mauro, comentó:

“Fue bonito, estuvimos dos meses en el proceso de grabación, porque teníamos otros compromisos de trabajo. Contamos con varios compositores, entramos en el estudio, llegaba tarde a casa muchas noches, pero sabía que lo que estábamos haciendo era muy interesante. Se encuentra inspiración en muchas cosas, en vivencias propias o cosas que les han pasado a otros. También uno puede hacer canciones por encargo como este disco. Él me dijo: haz un disco que a la gente le guste, un disco tuyo, pero ponle los tiempos, piensa en el bailador, en los ejercicios, haz diferentes ritmos”.

“La música es mi vida, mi salvación, mi todo, mi alegría, mi motivación. No puedo vivir sin la música”, expresó el artista.

Para el compositor, la fórmula de una buena canción consiste en que le llegue a quienes la escuchan.

“Lo que hace una canción exitosa es que cada persona que la escuche se sienta identificado con ella, que aporte algo, que haga sentir bien, que levante el ánimo, que te haga sentir feliz o te recuerde algo”, indicó el autor de Amor bonito.

Yass Rodríguez, conocido como el entrenador de las estrellas, considera que el disco mantiene la esencia artística de Torres.

“La idea no era matar al artista. Eran muchas cosas juntas, el ejercicio, la música, que sintieran la letra. El trabajo estuvo duro, no fue fácil porque yo creo que ellos, como artistas, tienen una idea y dice a lo mejor está se pega. Pero esto fue algo que no se trataba solo de creer en lo que haces, sino que tiene que servir para hacer ejercicios. Creo que logramos algo interesante”, dijo Yass Rodríguez, creador de Muéveloo Fitness.

Por su parte, Torres aprovechó para incentivar a sus fans a ejercitarse como él suele hacer, un hábito que le ayuda también en su rendimiento físico en el escenario, además del bienestar que le aporta a su salud.

“Cuando me iba de gira el año anterior quise estar bien preparado, porque tenía muchos conciertos seguidos uno detrás del otro. Me puse a entrenar, hice bastante ejercicio, cardio. Y eso me ayudó muchísimo a rendir más en los conciertos. No me sentí la gira, fue distinto. Siempre lo he hecho [ejercitarse], pero me preparé mucho más para esa gira. Ahí fue donde me di cuenta y me dije lo tengo que repetir, porque cada concierto que terminaba sentía que podía hacer otro. El ejercicio es súper importante. Yo lo tengo como disciplina y, claro, cuidar la voz”, afirmó.

Torres reveló que antes de salir al escenario prefiere estar solo y en silencio.

“No tengo un ritual, pero me gusta concentrarme cuando voy a cantar. Y estar en mi camerino solo sin hablar con nadie. Pero no lo he podido lograr, porque nosotros los cubanos somos gozadores, hablamos un poquito alto, entonces siempre hay llega mucha gente hablando o riendo. Pero sí quisiera llegar a mi camerino y sentir silencio absoluto, quedarme tranquilo y concentrarme”, dijo.

“Subirse al escenario es una responsabilidad muy grande. Y yo necesito mucha concentración, calentar la voz por más de 40 minutos, hacer ejercicios de calentamiento”.

Para el cantante, el 2024 ha sido un buen año, mientras que a su entrenador le deja un sabor agridulce.

“Yo creo que ha sido un año muy bueno en sentido general, a pesar de que han pasado cosas muy malas, desastres naturales, pérdidas de personas, de artistas, de seres queridos. Pero para mí ha sido muy bueno”, dijo Torres.

“Pues yo estoy loco porque se acabe este año, pero esa es mi experiencia personal. Aunque sí hice proyectos que me cambiaron la vida, como este que quería hacer desde hace muchos años y tuve la oportunidad de hacerlo con Leoni. Pero para mí hubo muchos cambios, fue un año de aprendizaje, porque cuando te pasa algo no es malo, sino que aprendes para que no te vuelva a pasar. Y a nivel global hubo conflictos entre países. El mundo está alborotado, esperemos que cambie. Y los inicios de año siempre son inspiradores. A la gente le da deseos de plantearse metas. Es chulo cuando empieza enero que todo el mundo está con esa fuerza”, añadió Rodríguez.