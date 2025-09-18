Leonor debuta con el título de princesa de Viana en visita a Navarra

La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España).

MIAMI.- Mientras la princesa Leonor continúa su formación castrense, también debe cumplir con algunos compromisos institucionales que son inherentes a su posición como heredera a la corona de España. Por ello, en los próximos días, la primogénita del rey Felipe VI y la reina Leticia saldrá del Ejército del Aire para cumplir con una visita a Navarra.

Junto a sus padres, Leonor recorrerá Pamplona, Tudela, Viana y Leyre; pero esta vez lo hará estrenando un nuevo título: el de princesa de Viana.

Aunque esta distinción la ostenta desde que Felipe fue proclamado rey ante las Cortes y Generales, y al igual que el de princesa de Asturias y princesa de Girona son propios de su posición como heredera al trono, Leonor no lo había usado antes.

Según la revista ¡HOLA!, la visita está programada para fines de la semana próxima.

Historia del título

El magazine destaca que este título nació durante la Baja Edad Media, cuando las monarquías europeas otorgaban un título especial a los herederos al trono que estaba vinculado a un región concreta en el reino.

"Por ejemplo, desde el siglo XIV, el futuro monarca inglés era nombrado Príncipe de Gales, mientras que en Francia, el sucesor recibía el título de Delfín de Viena, en referencia a la localidad de Viena del Delfinado, en el actual departamento de Isère. Esta costumbre también se adoptó en los reinos hispánicos, donde surgieron los títulos de Príncipe de Asturias para el heredero de Castilla y Príncipe de Girona para el de Aragón", reseña.

Fue así como el 20 de enero de 1423, el rey Carlos III el Noble de Navarra creó el título de Príncipe de Viana para su nieto Carlos, hijo de Blanca, heredera al trono, y del infante Juan de Trastámara.

"Con esta decisión, el monarca navarro buscaba equiparar su reino al prestigio de otras coronas europeas, consolidando una imagen de modernidad y dignidad institucional para el heredero navarro", señala la revista.