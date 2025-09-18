Madonna regresa al dance con nuevo disco para 2026

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.

NUEVA YORK .- Madonna , la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el jueves un nuevo álbum con ritmos dance para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que representó sus mayores éxitos.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Feliz estoy de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunos debates necesarios", declaró la estrella en un comunicado.

Su futuro disco está producido por Stuart Price, con quien el cantante creó Confessions on a Dance Floor (2005), compuesto por éxitos como Hung Up y Sorry.

"Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural", dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos Madame X (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

FUENTE: AFP