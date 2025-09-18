jueves 18  de  septiembre 2025
MÚSICA

Madonna regresa al dance con nuevo disco para 2026

El futuro disco de Madonna está producido por Stuart Price, con quien el cantante creó "Confessions on a Dance Floor" (2005)

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.&nbsp; &nbsp;

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024. 

 

AFP/Pablo Porciuncula

NUEVA YORK.- Madonna, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el jueves un nuevo álbum con ritmos dance para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que representó sus mayores éxitos.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Feliz estoy de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunos debates necesarios", declaró la estrella en un comunicado.

Lee además
La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
FAMOSOS

Chiky Bombom se une a la cuarta edición de Empowoman
La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.
CELEBRIDADES

Madre de Bella Hadid reflexiona sobre la salud de la modelo

Su futuro disco está producido por Stuart Price, con quien el cantante creó Confessions on a Dance Floor (2005), compuesto por éxitos como Hung Up y Sorry.

"Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural", dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos Madame X (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Latin Music Week 2025 reúne a las estrellas en Miami Beach

Surgen más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Leonor debuta con el título de princesa de Viana en visita a Navarra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.
Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

Inmigrantes en la frontera. 
Legislación

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

Te puede interesar

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.
JUSTICIA

Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Erika Kirk junto a su esposo Charlie Kirk, asesinado de forma atroz durante un debate en la Universidad de Utah por un radical de izquierda.
CONSERVADORES

Erika, viuda de Charlie Kirk, es elegida presidenta de Turning Point USA

Los precios para acceder a cualquier evento en Estados Unidos se encuentran por las nubes y millones se quejan ante la impotencia de pagar o no entrar. 
EVENTOS

Reguladores demandan a Ticketmaster por inflar precios de entradas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida