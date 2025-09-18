Madre de Bella Hadid reflexiona sobre la salud de la modelo

La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.

MIAMI.- Luego de que Bella Hadid compartiera una actualización sobre su salud en Instagram, Yolanda Hadid, madre de la modelo Bella Hadid, compartió en la misma red social una profunda reflexión sobre cómo la modelo de 28 años enfrenta con fortaleza los estragos que la enfermedad de Lyme ha causado en su salud, al tiempo que resalta el dolor que le causa ver sufrir a su hija.

Acompañada de una serie de fotografías en las que se puede apreciar a su Bella sometiéndose a diversos tratamientos médicos, Yolanda —quien fue diagnosticada con la misma enfermedad en 2012— aseveró que el dolor que ella padece nunca podrá compararse con el que le genera ver a su hija sufrir.

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio me ha desgarrado la desesperanza más profunda. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé”, inicia el texto.

La exestrella de Real Housewives of Beverly Hills alegó que tras 15 años de lucha, dejó de compartir su proceso para dedicarse a su recuperación y se describe como la CEO de su salud. En este sentido, aseguró que hoy su compromiso es con aquellos que al igual que ella y Bella transitan esta enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso con el propósito de hallar una cura asequible.

En este sentido, elogió a Bella exponiendo el orgullo que le genera ver en la mujer que se ha convertido pese a las vicisitudes y destacando la fortaleza con la que enfrenta la enfermedad.

“Eres incansable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu disposición a seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado. Simplemente no hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. No viviste realmente, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado”.

Agregó que siempre la apoyará y estará a su lado en cada paso.

"Estoy muy orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve —continuó Yolanda—. Has luchado durante otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor. Esta enfermedad nos ha dejado de rodillas, pero siempre nos levantamos. Seguiremos luchando por días mejores juntas. Eres una sobreviviente... Te quiero mucho, mi guerrera ruda".

Padecimiento

El 17 de septiembre, Bella Hadid compartió un carrusel en Instagram en donde se pueden ver imágenes de paisajes, pero también de diferentes momentos en los que ha estado sometiéndose a tratamientos para combatir los estragos que el Lyme ha causado en su sistema.

"Lo siente, siempre desaparezco. Los amo, chicos", es la frase con la que la modelo acompañó las fotos.

En la publicación, Yolanda comentó: "Lyme warrior"; mientras que su hermana, Gigi Hadid, añadió: "¡Te amo! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!".

Fue en 2013 cuando Bella fue diagnosticada con la enfermedad, tenía 17 años. Su madre y su hermano Anwar también padecen Lyme.

En 2016, en una entrevista que concedió a People, habló sobre lo vulnerable que se había vuelto.

"La vida no siempre es lo que parece. Lo más difícil de este viaje es que te juzguen por cómo te ves en lugar de por cómo te sientes", comentó haciendo referencia a la forma en cómo las personas se referían a su aspecto como modelo sin saber que padecía Lyme.

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria borrelia, la cual es transmitida a los humanos por la picadura de una garrapata de patas negras, conocida como garrapata del ciervo. Si no se trata inmediatamente, puede agravarse y causar daños en el sistema nervioso.

Según los CDC, entre las complicaciones neurológicas destacan: diseminación temprana, entumecimiento muscular, dolor, debilidad, parálisis/caída facial, alteraciones visuales y síntomas de meningitis como fiebre, rigidez en el cuello y dolor de cabeza intenso.