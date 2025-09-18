jueves 18  de  septiembre 2025
MÚSICA

Latin Music Week 2025 reúne a las estrellas en Miami Beach

Uno de los momentos más simbólicos del Latin Music Week llegará con Gloria y Emilio Estefan, figuras fundamentales en la historia de la música latina

Guaynaa visita el Empire State Building el 22 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Guaynaa visita el Empire State Building el 22 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Roy Rochlin
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La ciudad se prepara para convertirse, una vez más, en la capital mundial de la música latina con la celebración del Billboard Latin Music Week 2025, del 20 al 24 de octubre en The Fillmore Miami Beach. El evento, reconocido como la conferencia más influyente de la industria latina, ofrecerá durante cinco días una agenda repleta de conciertos, paneles, entrevistas y encuentros exclusivos con artistas, productores y líderes del sector.

La lista de invitados de esta edición refleja la diversidad y fuerza de la música latina actual. Entre los confirmados destacan figuras de gran impacto global como Anuel AA, Ozuna, Myke Towers y Carín León, quienes representarán los géneros más populares del momento, desde el reguetón y la música urbana hasta el regional mexicano.

Lee además
La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
FAMOSOS

Chiky Bombom se une a la cuarta edición de Empowoman
La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.
CELEBRIDADES

Madre de Bella Hadid reflexiona sobre la salud de la modelo

El cartel también suma a artistas internacionales como Pablo Alborán y Laura Pausini, voces consagradas que han logrado conectar con públicos de distintas generaciones. Junto a ellos estarán representantes de la nueva ola latina como Silvana Estrada, Ela Taubert, Guaynaa, Yami Safdie, Óscar Maydon, Xavi y Grupo 5, confirmando el espacio que la conferencia dedica al talento emergente.

Uno de los momentos más simbólicos llegará con la participación de Gloria y Emilio Estefan, figuras fundamentales en la historia de la música latina y en la proyección internacional de Miami como epicentro cultural. Su presencia servirá como puente entre el legado de las generaciones anteriores y el futuro de la industria.

Espacio de análisis

La Latin Music Week no es solo una vitrina de conciertos, sino también un espacio de análisis y proyección para el negocio de la música. El programa contempla charlas, paneles y sesiones de networking que reunirán a ejecutivos, productores, compositores y artistas para debatir sobre el presente y el futuro de la industria.

Entre los temas que se abordarán figuran el crecimiento del regional mexicano, la internacionalización de la música urbana, el impacto de la inteligencia artificial en la producción musical y las nuevas estrategias de distribución digital. Estos foros son clave para entender las dinámicas del mercado y la manera en que la música latina sigue expandiéndose a nivel global.

El evento culminará con la entrega de los Billboard Latin Music Awards 2025, el jueves 23 de octubre, en una ceremonia que reunirá a los principales nominados del año y que será transmitida internacionalmente. La premiación se ha convertido en una de las noches más esperadas para los fanáticos, ya que celebra lo mejor de la música latina en todas sus expresiones.

Temas
Te puede interesar

Madonna regresa al dance con nuevo disco para 2026

Surgen más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Leonor debuta con el título de princesa de Viana en visita a Navarra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.
Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

Inmigrantes en la frontera. 
Legislación

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

Te puede interesar

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.
JUSTICIA

Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Erika Kirk junto a su esposo Charlie Kirk, asesinado de forma atroz durante un debate en la Universidad de Utah por un radical de izquierda.
CONSERVADORES

Erika, viuda de Charlie Kirk, es elegida presidenta de Turning Point USA

Los precios para acceder a cualquier evento en Estados Unidos se encuentran por las nubes y millones se quejan ante la impotencia de pagar o no entrar. 
EVENTOS

Reguladores demandan a Ticketmaster por inflar precios de entradas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida