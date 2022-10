Leslie Jordan muere en accidente de tránsito, a los 67 años

Leslie Jordan posa para un retrato en Pan Pacific Park en el distrito de Fairfax de Los Ángeles el jueves 8 de abril de 2021 para promocionar su nuevo libro "How Y'all Doing?: Misadventures and Mischief from a Life Well Lived". Jordan, el actor ganador de un Emmy cuyo irónico acento sureño y versatilidad lo convirtieron en una comedia y drama destacado en series de televisión como "Will & Grace" y "American Horror Story", falleció. Tenía 67 años.