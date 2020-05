Liam Payne felicita a Gigi Hadid y Zayn Malik por su bebé

“Solo quiero felicitar a Zayn y Gigi por su bebé”, dijo el intérprete.

Liam Payne y Zayn Malik fueron parte durante seis años de la boy band One Direction.

Tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que Liam formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell.

Llegaron a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Syco.

En marzo de 2015, en plena gira, Zayn Malik anunció su retiro de One Direction, mientras el resto del grupo siguió adelante con la gira y grabó su quinto álbum.

En una entrevista para Jimmy Fallon, la modelo Gigi Hadid lamentó la forma en que se dio a conocer la noticia del embarazo.

“Obviamente, desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos”, relató.

Gigi Hadid afirma que se encuentran felices por la manera en que todos le comparten sus buenos deseos.

“Estamos muy emocionados, felices y agradecidos por los buenos deseos y apoyo de todos”, agregó.

Sobre Liam Payne

Liam Payne no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser cantante luego de que descubrió su talento en la escuela y que fue rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.