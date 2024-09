Libro sobre Luis Miguel aborda secretos y polémicas de su vida

El tomo no solo aborda misteriosos momentos críticos del cantante, también algunas de las polémicas que ha protagonizado.

CONTROVERSIA Rafael Herrerías se retracta y dice que Luis Miguel no se ha casado

Según reseñó la revista Quién, Tavira pudo tener acceso a algunas fuentes que le permitieron reconstruir los hechos, como el momento en el que Luismi casi pierde la vida grabando el video de La Incondicional.

"Tuve acceso a miembros del ejército mexicano y entonces ellos me platicaron que cuando se gestó el video de La incondicional en territorio militar, particularmente en el Colegio Militar (…) es que Luis Miguel estuvo a punto de perder la vida; porque lo hicieron arrojarse de una tirolesa, no estaba en el guion, no estaba planeado", comentó.

El escritor explicó que un coronel y su equipo le insistieron a Luis Miguel saltar, aunque él se negaba a hacerlo. Aunque la toma no estaba en el guion, igual se grabó; pero Tavira señala que al no conocer la técnica, el cantante se arriesgó pues no es una maniobra fácil.

Paradero de la madre

Otro capítulo que retoma el libro es el paradero de Marcela Basteri.

“Esta investigación que hice a través del FBI para poder saber si verdaderamente se consiguió la ayuda de los Servicios Secretos de Estados Unidos para poder localizar a Marcela Basteri fuera de México", explicó.

"Dos cosas descubrí, la primera y gracias a una entrevista con un hijo de Miguel de la Madrid, con Enrique de la Madrid, que también habla por vez primera para mi libro, dice: 'Sí solicitamos la ayuda del Estado a través de mi papá, y él cuando dice: 'No estoy seguro si es el Mosad o no', pues también me enciende ciertas alertas de buscar a la parte diplomática para saber si existieron los registros oficiales para localizar a la mamá", explicó al programa Ventaneando".

Encuentro con sus hijos

Tavira también reseñó un presunto encuentro que en 2013 Luis Miguel mantuvo con los hijos que comparte con Aracely Arámbula, Miguel y Daniel.

“El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo contrató por ser tan fan de Luis Miguel (…) para ser la imagen de la campaña turística en el 2013 del Estado de Guerrero; ese capítulo yo creo que para algunas personas va a ser indignante, por cómo se utilizan los recursos del Estado a través del alquiler de una avioneta privada, con recursos tanto del gobierno federal como del gobierno local para trasladar a Luis Miguel e ir a ver sus hijos con Aracely Arámbula, y hacer una escala de 7 horas con costo al erario”, explicó.