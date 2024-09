Confirman que Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron

No obstante, recientemente se hizo viral que durante su estancia en Juárez, con motivo de uno de sus espectáculos en México, el intérprete salió junto a su pareja de un restaurante y saludó a las fanáticas que lo esperaban con emoción.

Según Diario Uno, aunque sorprendió que el cantante, quien siempre ha sido reservado, se tomó un momento para interactuar con cada una de las seguidoras; lo que realmente llamó la atención fue que el hombre de 54 años llevaba en su dedo anular izquierdo una alianza.

En un video se puede apreciar cómo el intérprete sale del lugar saludando y se quita el anillo para guardarlo en su chaqueta.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde se cuestionó si El Sol había decidido lanzarse al agua.

Confirman la boda

Ante las presunciones, la prensa cuestionó -durante un evento en México- a Rafael Herrerías, quien es amigo del artista. Durante la entrevista, el empresario taurino confirmó que había sido invitado a la celebración del matrimonio de Paloma Cuevas y Luis Miguel.

"Sí, claro (me invitaron a la boda). Pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de Marsella; no me acuerdo ahora. Tenía a mi señora madre y no podía asistir", comentó sin especificar cuándo se realizó el evento.

El empresario agregó que pese a no poder estar, le envió a Luis Miguel y a Paloma un mensaje felicitándolos, reseñó la revista People en Español.

Agregó que no cree que entre sus planes esté tener hijos. "Él ya tiene tres. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades".

Herrerías manifestó que no ha tenido contacto con Luis Miguel en el último mes, pero resaltó que le llena de alegría el paso que ha dado la pareja. "Es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Que bueno que estén contentos, que estén bien".

Ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han confirmado lo dicho por el empresario.