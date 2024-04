Lili Estefan revela que sufrió accidente durante vacaciones

"Aparentemente varia gente en la montaña me vio bajar en la camilla", le contó la conductora a la dominicana en pleno estudio de El gordo y la flaca.

"Ay, pero flaca, que bueno que estás bien y que no pasó a mayores y disfrutaste", agregó Clarissa, quien indicó que se enteró del accidente por las notificaciones que recibió en redes sociales por parte de la fanaticada del programa. "Te reconocieron porque varias personas me escribieron y dije: '¿pero cómo es que todo el mundo me está escribiendo si yo no he dicho nada?'... imagínate, un fanático me envió un mensaje por día en Instagram", detalló la dominicana.

Asimismo, Lili Estefan comentó en el programa que se cuestionó si responderle o no a su colega, luego de que esta se enterara del accidente.

"¿Le contesto o no le contesto?", dijo la cubana, quien luego agradeció a todos por el apoyo recibido. "Besos a la gente que se preocupó, estoy bien, aquí estoy. A lo mejor mañana pongo el video para que se rían".

Como se indicó al inicio de la nota, Lili Estefan estuvo junto a su familia disfrutando de unas vacaciones en la montaña. En varias publicaciones, la presentadora compartió algunas fotografías de la experiencia que vivió con sus hijos y allegados.

"Pocas veces podemos estar todos juntos. Una verdadera bendición estos días en familia. Es una de las cosas más bellas que tenemos los hispanos, la familia. Que siga la tradición. Feliz sábado, mi gente bella. #nieve #esquiando #colorado #familia", escribió en Instagram.

"Una de las tardes más divertidas del viaje. Con familia y amigos en el restaurante #Chophouse en #Vail. #Vail2024, yo tratando de sacar fotos en la nieve y la última foto con los trabajadores, meseros y chefs en la cocina. Gracias por el cariño siempre", añadió en otro post.