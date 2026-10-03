sábado 3  de  octubre 2026
TELEVISIÓN

Lili Estefan y Raul de Molina hablan sobre impase en El Gordo y la Flaca

Los presentadores expusieron su pensar sobre lo que ocurrió en vivo la tarde del 30 de septiembre, aseverando que pese a sus diferencias se tienen respeto y cariño

Lili Estefan y Raúl De Molina asisten al TelevisaUnivision Upfront 2023 en el Muelle 36 el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

Lili Estefan y Raúl De Molina asisten al TelevisaUnivision Upfront 2023 en el Muelle 36 el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Sofía Calvo

MIAMI.- A Lili Estefan y Raúl de Molina no les preocupa que una diferencia de opinión arruine su amistad. Los presentadores protagonizaron un desafortunado desencuentro en vivo, en donde cada uno expuso su opinión sobre la participación de las mujeres en concursos de belleza como una plataforma para su carrera profesional.

"Ellas se sienten un poquito, no sé, como que no se les da el crédito que se merecen esas mujeres. Se lo merecen, es una plataforma Rauli que las ayudó a estar ahí. Nuestra Belleza Latina, que a través de tantos años ayudó a esas mujeres a estar donde están en el día de hoy, y aprenden una barbaridad", comentó Estefan en la edición del programa del el miércoles 30 de septiembre.

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A lo que de Molina respondió: “No estoy diciendo que no, está bien, perfecto, al que le gusta eso que lo haga, pero creo que en la época –y yo tengo derecho también a opinar– estamos en el 2026, muchas mujeres están en contra de estos eventos”.

Sin embargo, la situación se desbordó cuando de Molina dijo en vivo que producción le estaba solicitando que no continuara con el debate, lo que causó molestia en el presentador.

Reacción de los presenadores

Ante esto, los presentadores rompieron el silencio y expusieron su pensar sobre lo que ocurrió en vivo.

“No, yo no me voy a pelear más con nadie, y es un problema, sale en todos lados. Déjame explicar una cosa, de todas maneras quiero decir que me peleo menos con Lili que con mi esposa, porque llevo con Lili 28 años, con Mili 32, pero las peleas con Mili son diarias, porque Mili me grita a mí y mi mamá nunca me gritó a mí en la casa”, dijo Raúl con humor.

A lo que Lili respondió: “Mili te grita porque no oyes".

El cubano aseveró que Lili y él solo dejaron ver sus puntos de vista, y que él la respeta pese a las diferencias. “Pero yo no me quedo callado tampoco y digo lo que pienso”, apuntó.

Posteriormente, manifestó el cariño que le tiene a su compañera. “Quiero decir que quiero a Lili como a una hermana porque llevo con ella 28 años, es la verdad”, señaló.

Lili respondió: “Él no me quiere, me adora. Él no puede vivir sin mí”.

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