jueves 1  de  octubre 2026
MÚSICA

BTS declarado Huésped de Honor en Bogotá previo a conciertos

La Alcaldía de Bogotá destacó la trayectoria de BTS desde su creación en 2013 y su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas

El grupo masculino surcoreano BTS recibe el premio al Artista del Año en el escenario durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.

El grupo masculino surcoreano BTS recibe el premio al Artista del Año en el escenario durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.

AFP/Valerie Macon

BOGOTÁ.- La Alcaldía de Bogotá declaró Huésped de Honor al grupo surcoreano BTS, que se presentará los próximos 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, la primera parada latinoamericana de su gira mundial Arirang, según un decreto firmado este miércoles por el alcalde Carlos Fernando Galán.

La distinción de Huésped de Honor es un reconocimiento que la Alcaldía puede conceder a visitantes ilustres que, a través de actividades políticas, de servicio público, artísticas, deportivas, científicas, educativas u otras labores, hayan contribuido al bienestar ciudadano o al progreso de los pueblos.

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En el caso de BTS, la Alcaldía destacó su trayectoria desde su creación en 2013 y su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas, así como el impacto de su trabajo entre los jóvenes.

En los últimos años, BTS se convirtió en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno de las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200 y lo hizo en varias ocasiones. Además, fue el primer grupo de Kpop en recibir una nominación a los Grammy, premios a los que suma cinco candidaturas.

Reconocimiento

El decreto señala además que la llegada de la agrupación representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Bogotá como destino para las industrias culturales y creativas y como escenario de eventos de talla mundial.

La Alcaldía también destacó la relación entre Colombia y Corea del Sur, que mantienen vínculos diplomáticos desde 1962, y señaló que la presencia de BTS se suma a los intercambios culturales entre ambos países.

Con motivo de los conciertos, la ciudad iluminará con tonos morados algunos de sus edificios emblemáticos como la torre Colpatria, un rascacielos de 196 metros que se puede ver desde varias partes de la capital colombiana.

Además, Colombia y Corea del Sur mantienen una estrecha relación diplomática, marcada por el apoyo que el país andino brindó a Seúl durante la Guerra de Corea (1950-1953), cuando fue el único país latinoamericano en enviar tropas y fragatas de combate.

FUENTE: Con información de EFE

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