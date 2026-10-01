David Bisbal rinde tributo al pop romántico con el álbum "Eternos"

El cantautor español David Bisbal asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- David Bisbal lanzó este 1 de octubre Eternos, un álbum con el que rinde tributo a los grandes éxitos del pop romántico interpretados por Nino Bravo, José José, Juan Gabriel, Raphael, entre otros, por las décadas de los 60, 70 y 80.

"Es un homenaje a la que yo considero que fue la mejor época del pop romántico en castellano. Cuando me puse a estudiar los temas de los intérpretes, fue precisamente cuando me di cuenta de que ellos y ellas fueron los mejores, sin ninguna duda", dijo el intérprete español a la revista Billboard.

Bisbal señaló que para la adaptación de las piezas, repertorio que incluye Te quiero, te quiero, Vivir así es morir de amor, El amar y el querer y Abrázame muy fuerte, imaginó que sus autores se la entregaban a él. No obstante, su objetivo siempre fue respetar y mantener la esencia original de las mismas, pero dándoles su toque.

Producción

Para el desarrollo del disco, contó con la colaboración del productor y arreglista Cheche Alara, con quien trabajó en Todo es Posible en Navidad (2024).

Según comentó al magazine, la esencia de Eternos debe resaltar cómo sonaba la música en aquellos años, por lo que se buscó a músicos para grabar en vivo. En Henson Recording Studios de Los Ángeles se grabó la batería, bajo, percusión y Alara al piano, mientras las cuerdas y metales se registraron en Budapest y Madrid.

“Antiguamente, para que un tema sonara grande no tenían más remedio que invitar a muchos músicos. Hoy en día tenemos la capacidad de suplir a los músicos con nuestras programaciones, pero para que sonara el disco como hace 50 o 60 años, teníamos que grabar en las mismas condiciones".

Gira

Previo al lanzamiento del álbum, Bisbal ya había compartido que llevaría proyecto al escenario.

La gira Eternos promete pasearse con toda una banda por Latinoamérica, Estados Unidos y España, comenzando el 6 de octubre en Santiago de Chile y culminando en su tierra natal en el verano de 2027.

“Algunos artistas necesitan bailarines u otro tipo de cosas; yo lo que necesito es a mi banda”, dice.