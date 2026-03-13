viernes 13  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Lili Reinhart publica emotivo ensayo sobre diagnóstico de endometriosis

En diciembre, Reinhart habló abiertamente sobre su diagnóstico y el camino que tuvo que recorrer para llegar a él

Lili Reinhart asiste a la 37.ª edición anual de los GLAAD Media Awards en The Beverly Hilton el 5 de marzo de 2026 en Beverly Hills, California.

Lili Reinhart asiste a la 37.ª edición anual de los GLAAD Media Awards en The Beverly Hilton el 5 de marzo de 2026 en Beverly Hills, California.

AFP / Getty Images for GLAAD / Matt Winkelmeyer
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- En un ensayo para Elle, publicado el jueves, Lili Reinhart detalló con franqueza su recorrido hasta recibir el diagnóstico de endometriosis, revelando que uno de los resultados de sus pruebas indicaba, en cambio, que padecía adenomiosis. Reinhart escribió que, al buscar la palabra en Google, se quedó "congelada" ante un síntoma en particular: la infertilidad.

"No tenía planes de quedarme embarazada en los próximos años, pero sé que tarde o temprano quiero tener hijos y, de repente, los deseos que albergaba para mi futuro parecieron verse truncados (...) Fui a casa, desperté a mi novio y lloré en sus brazos. Él me preguntó qué había sucedido, pero en ese momento no tenía ni las palabras ni la energía para explicárselo. Él simplemente me abrazó mientras yo lloraba, desahogando mi dolor, mi confusión y mi frustración", explicó.

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Diagnóstico

En diciembre, Reinhart habló abiertamente sobre su diagnóstico y el camino que tuvo que recorrer para llegar a él.

La actriz publicó en Instagram fotos desde una cama de hospital, mostrando su abdomen tras haberse sometido a una cirugía laparoscópica.

Compartió que le habían diagnosticado endometriosis, una afección del aparato reproductor en la que el tejido uterino crece fuera del útero, provocando calambres y dolor crónico.

"El año pasado consulté a una uroginecóloga y me diagnosticaron cistitis intersticial (...) Tres visitas al hospital. Múltiples urólogos y ginecólogos. Y ni uno solo de ellos consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que estaba experimentando", explicó.

"No fue hasta que trabajé con dos terapeutas de suelo pélvico diferentes que se me mencionó siquiera la palabra "endometriosis" como una posible fuente de mi dolor", afirmó.

Agregó que ella misma insistió en que le realizaran una resonancia magnética, lo cual finalmente condujo a que le diagnosticaran adenomiosis, un tipo de endometriosis que solo se presenta en el útero.

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También compartió una imagen en la que sostiene un papel que dice: "Creer en el dolor de las mujeres no debería ser REVOLUCIONARIO". Adicionalmente, etiquetó a la Fundación de Endometriosis de América.

Asimismo, Reinhart publicó una historia de Instagram desde el hospital en la que comentó lo gratificante que resultó sentir que sus dolencias eran validadas al obtener, por fin, respuestas sobre su salud.

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