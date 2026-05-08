viernes 8  de  mayo 2026
EVENTO

Vestidito Rojo convirtió el Hard Rock en una celebración del poder femenino

El evento 'Vestidito Rojo' en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood reunió a mujeres para impulsar el networking, liderazgo y crecimiento personal.

“Vestidito Rojo” es uno de los encuentros insignia de The Latina Pro, concebido como una experiencia de conexión y crecimiento para mujeres que buscan desarrollar su liderazgo

“Vestidito Rojo” es uno de los encuentros insignia de The Latina Pro, concebido como una experiencia de conexión y crecimiento para mujeres que buscan desarrollar su liderazgo

Eddy Lara

MIAMI.- Mujeres emprendedoras, creadoras de contenido y profesionales de distintas áreas participaron el pasado sábado en el evento The Latina Pro "Vestidito Rojo", celebrado en el **Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood**, en un encuentro dedicado al empoderamiento femenino y la creación de oportunidades profesionales.

The Latina Pro es una plataforma y movimiento internacional enfocado en impulsar el crecimiento integral de mujeres latinas a través de eventos, capacitaciones y espacios de networking. Con nueve años de trayectoria, la organización ha desarrollado encuentros dirigidos al liderazgo, el emprendimiento y la creación de nuevas oportunidades profesionales, resaltando la importancia de que las mujeres latinas cuenten con espacios donde puedan compartir experiencias, crear conexiones y apoyarse mutuamente en su crecimiento personal y empresarial.

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Empoderamiento femenino y redes en el "Vestidito Rojo"

“Vestidito Rojo” es uno de los encuentros insignia de The Latina Pro, concebido como una experiencia de conexión y crecimiento para mujeres que buscan desarrollar su liderazgo, ampliar su red de contactos y fortalecer sus proyectos personales y profesionales. El evento combina conferencias, dinámicas de interacción y espacios de networking en un ambiente enfocado en la inspiración y la colaboración.

A través de dinámicas, conferencias y espacios de interacción, las participantes pudieron conectar con otras mujeres y compartir proyectos e iniciativas vinculadas al liderazgo y los negocios.

Durante el evento, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Annia Zavala, fundadora de The Latina Pro, y con Brenda Arce, vicepresidenta, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando espacios donde las mujeres puedan apoyarse mutuamente y fortalecer sus metas profesionales y personales.

El programa también incluyó intervenciones y charlas motivacionales enfocadas en el desarrollo emocional y el liderazgo. Entre las ponentes destacó la psicóloga, asesora familiar y autora Daniela López, quien ofreció una conferencia centrada en la conexión con la fuerza interior y el liderazgo desde la autenticidad y la presencia personal.

Como parte de sus próximas iniciativas, The Latina Pro continuará desarrollando nuevos encuentros temáticos como “Vestidito Verde”, enfocado en conversaciones sobre riqueza y crecimiento integral, y “Vestidito Rosa”, una jornada dedicada a crear conciencia y espacios de apoyo para las mujeres en torno al cáncer de mama y otros temas de impacto social. Con este tipo de experiencias, la organización busca seguir construyendo una comunidad donde las mujeres latinas encuentren inspiración, herramientas y oportunidades para crecer juntas.

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