Conozca a Indiana William, concursante en Miss Universe Cuba 2025

- ¿Quién es Indiana William?

Soy una mujer cubana que ha vivido muchas vidas en una sola. He sido bailarina, modelo, empresaria, madre, y ahora escritora. Pero por encima de todo, soy una mujer con propósito. Cada etapa me ha enseñado algo y hoy entiendo que la belleza más importante es la que florece desde adentro, cuando uno ha atravesado el dolor, ha encontrado sentido y ha decidido compartirlo.

- ¿Qué te motivó a presentarte a Miss Universe Cuba a esta altura de tu vida?

La vida no tiene edad para soñar ni para inspirar. Me motivó el deseo de mostrar que las mujeres no estamos limitadas por una cifra. A los 36 años tengo más claridad, más autenticidad y más fuerza que nunca. Quiero representar a todas las mujeres que creen que es tarde para empezar algo nuevo. Nunca lo es.

- ¿Hubo miedos?

Claro que sí. El miedo más grande era ser juzgada: “¿Qué hace una mujer como tú en un concurso de belleza?”, “¿Y tu hijo?”, “¿Y tu negocio?”. Pero aprendí que el miedo no debe tener la última palabra. Mis miedos me impulsaron, y cuando uno actúa desde la verdad, el juicio ajeno pierde fuerza.

- Eres madre de un niño con autismo. ¿Cómo ha moldeado eso tu visión de la vida?

Completamente. Descubrir que mi hijo era autista fue un sacudón que cambió mi manera de ver el tiempo, la maternidad y el amor. Dejé de correr por lo que otros consideraban “normal” y empecé a caminar a su ritmo. Aprendí a escuchar con los ojos, a hablar con los gestos, y a celebrar logros que el mundo ni nota, pero que en mi casa son milagros.

- Ese proceso es el alma de tu libro, El valor del tiempo. ¿Qué te llevó a escribirlo?

Escribir fue mi catarsis. Me di cuenta de que había muchas mamás viviendo lo mismo que yo, sintiéndose solas, culpables, perdidas. Quise dejar un testimonio real, honesto, humano. El valor del tiempo no es un libro de superación, es un abrazo. Es decir: “Yo también estuve ahí, y salimos adelante”.

- ¿Qué mensaje te gustaría que quedara en quienes te siguen y conocen tu historia?

Que todo lo que vivimos, incluso lo más doloroso, puede ser semilla de algo hermoso. Que no hay que tener miedo de romper moldes. Que ser madre no nos resta, nos multiplica. Que las reinas también lloran, también dudan, también se caen pero usan su corona para alumbrar a otras, no para esconderse.

- Indiana, ¿cómo te gustaría ser recordada?

Como una mujer que se atrevió. Que tomó su historia, con todo lo difícil, y la convirtió en camino para otros. No solo como concursante o escritora, sino como ser humano que no se rindió. Y que supo, de verdad, cuál es el valor del tiempo.

De ser coronada Indiana William como Miss Universe Cuba 2025, Cuba no solo llevará una candidata al Miss Universe, llevará una voz. Una que no necesita gritar para ser escuchada. Una que, entre tacones y libros, maternidades y certámenes, ha decidido hacer de su vida un mensaje claro: el amor transforma siempre.