Daddy Yankee vuelve a la música con "Sonríele" junto a Anthony Ramos

El anuncio llegó acompañado de un teaser publicado en redes sociales, donde se ve a Anthony Ramos —conocido por su participación en Hamilton, In the Heights y Transformers: Rise of the Beasts— llegar a la casa del artista puertorriqueño. Al tocar la puerta, pregunta “¿estás listo?”, a lo que Daddy Yankee responde con un contundente “I’m back”, antes de que ambos salgan juntos rumbo a lo desconocido.