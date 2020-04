Lindsay Lohan vuelve 12 años después con "Back to me"

Embed

Firmó contrato discográfico con Casablanca Records en 2004 y publicado dos álbumes de larga duración incluyendo su álbum de debut 'Speak', editado en 2005 que fue Disco de Platino, y 'A little More Personal' (RAW).

Lindsay Lohan es una de las estrellas más populares y reconocibles del mundo. Desarrolla una importante carrera como actriz desde hace lustros, es empresaria y mantiene además una gran presencia e influencia en las redes sociales.

Lindsay Lohan comenzó su carrera a los tres años de edad en el modelaje infantil y haciendo anuncios para televisión, antes de hacer su debut como actriz en la pantalla grande en la exitosa película de 1998 dirigida por Nancy Meyers, The Parent Trap de Disney, a la edad de 11.

Lindsay Lohan ganó mayor fama entre 2002 y 2006, con papeles protagonistas en las películas Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded y Just My Luck, llegando a convertirse en un ídolo adolescente.

Lindsay Lohan lanzó una carrera en la música pop en 2004 con su álbum debut Speak y siguió con A Little More Personal (Raw) en 2005. Posteriormente apareció en películas independientes, incluyendo A Prairie Home Companion del director Robert Altman y Bobby.

Su carrera se vio interrumpida en 2007 por conducir dos veces bajo la influencia del alcohol, de lo cual la justicia consideró que la actriz no cumplió el período de reeducación que se le había impuesto por conducir en estado de ebriedad, lo que derivó en que la actriz fuera encarcelada por 90 días en la prisión californiana para mujeres de Lynnwood la cual incluye un programa de rehabilitación de tres meses para adictos de alcohol y drogas. Esto dio lugar a varias ofertas de cine perdidas; desde entonces su carrera ha sido oscurecida por su vida personal.

En los últimos años ha intentado reanudar su carrera, apareció como invitada en la serie Ugly Betty en 2008, protagonizó la comedia para la televisión de 2009, Labor Pains, apareció en la película de Robert Rodríguez Machete del 2010, y en 2012 en Liz & Dick encarnando a Elizabeth Taylor.