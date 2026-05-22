viernes 22  de  mayo 2026
MÚSICA

Interrumpen concierto de Ricky Martin en Montenegro por gas lacrimógeno

Por seguridad tanto el intérprete como su equipo fueron desalojados del escenario, mientras las autoridades evaluaban la situación

Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un representante de Ricky Martin informó que el cantante boricua y sus músicos se encuentran bien, luego de que un gas lacrimógeno fuera rociado hacia el escenario durante un concierto en Montenegro.

El hecho ocurrió la noche del 21 de mayo y causó la interrupción inmediata del espectáculo.

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"Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro – donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live – una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención", inicia el comunicado compartido por la publicista de Martin, Róndine Alcalá.

Seguridad

En el texto, se expone que por seguridad tanto el intérprete como su equipo fueron desalojados del escenario, dando paso a las autoridades y cuerpos de seguridad para evaluar la situación y garantizar la seguridad de todos los presentes en el recinto.

"Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", concluye.

Asimismo, el comunicado expone que pese a la contingencia, Ricky Martin continuará con las presentaciones programadas en Europa.

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