Lionel Richie recuerda los Juegos Olímpicos de 1984

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles estaban a solo unos meses de distancia y el productor de la ceremonia de clausura, David L. Wolper, tenía un problema: quería poner un final de canto de estrellas para cerrar los juegos, pero las estrellas no cooperaron.

Michael Jackson estaba fuera porque era un portavoz de Pepsi y esto eran unos Juegos Olímpicos de Coca Cola. Frank Sinatra no estaba disponible, y tampoco lo estaban otros artistas cuyos managers no querían que aparecieran en un acto de conjunto.

Así que se dejó a Lionel Richie bajar el telón de los primeros Juegos Olímpicos en los Estados Unidos en 52 años.

"Lo siguiente que sé es que estoy en un campo de fútbol en el valle (de San Fernando) en algún lugar ensayando con toda esta gente buceando y bailando", recordó Lionel Richie en una entrevista reciente con The Associated Press. “Me estaba mojando los pies después de los Commodores. Creo que hice un par de shows en Las Vegas solo para calentarme, pero nada como esto", comenta Lionel Richie.

La audiencia sería enorme, por lo que la canción tenía que ser buena. Unas 92.000 personas tenían entradas para el LA Coliseum esa noche, y se estima que 2.600 millones más sintonizarían la ceremonia de clausura por televisión.

El nuevo álbum en solitario de Lionel Richie tuvo varios éxitos, pero sabía que solo había una canción para terminar la celebración que fueron los exitosos juegos de Los Angeles.

Haría All Night Long. Y lo hizo casi toda la noche, cantando durante nueve minutos mientras los atletas bailaban en el campo y la gente se mecía en sus asientos.

"Básicamente, recreé todo el video de All Night Long y le di vida en el escenario", dijo Lionel Richie. “Por primera vez en mi vida me decían que no se preocupen por el presupuesto y simplemente hagan la canción. Fue un momento brillante".

Antes de que Richie subiera al escenario, ya había una nave espacial apodada "El Taco de Aluminio" por los productores que se cernía sobre el Coliseo, depositando un extraterrestre de 10 pies de altura que salió y colgó alrededor de la llama olímpica. El E.T. La película acababa de salir dos años antes, y los extraterrestres seguían siendo un tema.

Los bailarines de break dance también eran grandes en ese momento, por lo que Richie se vio rodeado por varios cientos de ellos mientras desfilaba por el escenario dentro del Coliseo. Entre los bailarines de break se encontraba un joven de 16 años llamado Cuba Gooding Jr., quien llegaría a grandes logros en Hollywood en años posteriores.

"Se volvió hacia mí y me dijo: Sr. Richie, quiero asegurarme de que esto funcione, lo haremos lucir bien", recordó Richie. "Dije, niño, tu mamá y tu papá no me van a mirar, te estarán mirando a ti. Sal y pasa el mejor momento de tu vida porque lo recordarán toda la vida. Años después, se me acercó y me dijo: ¿te acuerdas de mí entre bastidores?".

Richie subió al escenario con pantalones blancos y una chaqueta brillante azul abierta. Cuando empezó a cantar, algunos de los bailarines de break empezaron a chocar contra él porque el escenario estaba resbaladizo por el rocío de la noche.

Cuando salieron las palabras, comenzó el baile en el estadio. Los atletas de todo el mundo festejaron como si fuera 1984, y siguieron festejando hasta que finalmente les dijeron que abandonaran el estadio.

"Bueno, amigos míos, ha llegado el momento", cantó Richie en el estilo Calypso de la canción, "de levantar el techo y divertirse".

Richie ya era una estrella a punto de estallar. Ahora era una superestrella mundial, algo que descubrió rápidamente al día siguiente.

“Estaba sentado en el tráfico y un tipo cuatro autos más arriba estaba cruzando la calle y me vio y gritó 'Lionel Richie, toda la noche, toda la noche'. Toda la gente empezó a tocar la bocina y una familia japonesa de camino a visitar Disneyland empezó a gritar”, dijo. "Me di cuenta que ya no soy el hombre invisible".

Fue un momento olímpico icónico que elevó las ceremonias de clausura, que en su mayoría fueron una ocurrencia tardía en los Juegos Olímpicos anteriores a un nuevo estatus.

Y fue un momento característico para Richie, cuya carrera todavía está en plena marcha a la edad de 71 años. Richie es juez de American Idol y habría estado de gira por Europa este verano si la pandemia no hubiera interferido.

"Eso fue lo más destacado de la actuación", dijo. "No puedes ser más grande que todo el mundo mirando", finalizó acerca de su experiencia en los Juegos Olímpicos de 1984.