Lis Vega y Alexeir Conill llegan con "Tú me estresas"

Además, estará incluido en el disco Sólo mejor, que Conill lanzará a mediados del año.

Para el salsero, conocido como el Rey del Sambicó, la canción llega como un bálsamo en tiempos en los que muchos se sienten agobiados.

“Creé el tema con la idea de darle un tono alegre a las situaciones que se viven a diario, en las casas, en los trabajos, por el dinero, la gasolina, por todo, porque estamos viviendo una vida estresante. Entonces lo que hicimos Lis Vega y yo fue tratar de recrear todas esas situaciones y problemas en un tema con el que las personas puedan identificarse”, contó Alexeir Conill en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Lis es la mánager de las habilidades, porque es una persona que lo mismo actúa, dirige, canta salsa o lo que sea, es compositora. Ella le puso un 150 por ciento a ese 50 por ciento que yo tenía. Para mí este tema es un himno para las parejas, porque ya todo el que no sepa cómo decirle a la persona que tiene al lado que es estresante, ya no tiene que hablar, solo tienen que bajar la canción, mandársela a la persona y resuelto el problema”, agregó.

Por su parte, Lis Vega ya se había expresado artísticamente a través de la salsa, pero esta fue la primera vez que grabó un tema en ese género.

“Ha sido una experiencia súper linda, porque todo lo que tenga que ver con arte y aprendizaje siempre es bien recibido. Y ha sido maravilloso incursionar en la salsa. Siempre digo que hay que desaprender para volver a aprender. Hoy en día no hay un género, hay fusión de sonidos”, expuso Vega.

“No había grabado una salsa, pero estoy cantando desde el 2004. Canté salsa hace muchos años cuando empecé a cantar en México. Luego de salir de Bailando por un sueño, hice un espectáculo en vivo en el que tenía salsa y cumbia”, agregó la también actriz.

Vega se encontraba en su isla natal cuando grabó su parte del tema, que fue producido por Marlow Rosado.

“Yo estaba yendo a Cuba en esos momentos y estaba grabando parte del álbum que voy a sacar, con colaboraciones de cantantes cubanos. Para mí fue una bendición estar en Cuba, grabar las voces y contar con Naldo Uwe y Ale (Russ), que me ayudaron a hacer mi parte de la composición. Y encajó perfecto, luego trabajar con Marlow que es un gran productor, una eminencia en el mundo de la salsa, que tiene dos Grammy, un disco de Platino”, recordó.

“Creo que todo lo que nos llega en la vida es porque estábamos conectados con eso desde antes de que llegara. Y cuando las cosas tienen que ser, solas se manifiestan; lo demás es dejar que fluyan y poner el extra para que funcionen”, añadió Vega.

Asimismo, la artista contó que volvió a encontrar el amor. Esta vez en un cantante, productor y compositor, con quien recientemente lanzó una canción.

“Me divorcié hace cuatro años y me acabo de casar hace cuatro meses. Mi esposo, Naldo Uwe, y yo hicimos en Cuba el tema y videoclip Sin seguro, para un proyecto musical que se llama La misión. Él está en Cuba, no ha podido salir, estamos en trámites”, dijo.

Amor libre de estrés

Sobre su visión acerca del matrimonio, destacó que las relaciones hay que cultivarlas, pero lo más importante es vivir en el presente.

“No creo en ‘el toda la vida’, no me ha tocado, no sabemos si vamos a estar toda la vida. Y yo soy una persona que es al 100 por ciento o no camino ni un paso. Pero muchas veces das demás, hasta que te das cuenta de que no te valoras, entonces quitas todo lo que das y te lo regresas. Y también es válido. No creo en los fracasos. Creo en los aprendizajes y las bendiciones”, expresó.

“El enamoramiento dura seis meses y el amor se construye todos los días. Si dejas de ofrecer y de sembrar un poco todos los días, se va acabando, como todo en la vida. La vida es cíclica, las personas también, como la fase de la luna. Entonces no se puede empezar una relación con fe, esperanza e ilusión y pensar que algún momento se va a acabar. Hay que vivir el día a día, aquí y ahora”.

Vega y Conill viven situaciones diferentes en su vida sentimental, pero coinciden en no querer estresarse.

“Yo, particularmente, no creo mucho en eso de para toda la vida. Veníamos hablando justo de eso y le decía a Lis que no creo en eso, porque para mí la palabra amor está en un punto bien delicado entre lo lógico y la realidad. La lógica dice todo lo que pensamos. La realidad dice totalmente otra cosa”, expuso Conill.

“Es que claro que yo estoy viviendo un momento de enamoramiento. Y él está en un momento de que no cree en el amor. Y yo le decía: ‘bueno yo respeto mucho cómo te sientes, pero cada uno va a sentirse dependiendo de su perspectiva y de lo que está pasando. Yo estoy abriendo mi corazón otra vez”, añadió Vega.

Ambos revelaron que es lo que les causa estrés en una relación de pareja, tema del que habla Tú me estresas.

“A mí me molestan las personas que dejan de disfrutar la vida para dedicarse solo a los problemas. Creo que la palabra problema es estresante solo de escucharla. Hay muchas cosas que son estresantes, que tienen que ver con uno, y otras que están fuera de nuestro alcance o control”, dijo Conill.

Pero hay cosas que son inaceptables, más allá de estresantes, para Vega.

“No es que me estrese, sino que me irrita, no me gusta la mentira ni la deslealtad. Y si me angustia demasiado algo, hay que platicarlo. La comunicación es importantísima, no todas las pláticas entre las parejas son amenas. Hay pláticas bien incomodas, que son las que hacen y fortalecen una relación, con la verdad. Y cuando ya no funciona, pues el que sigue y lo que sigue, porque no puedes ir por la vida estresándote con cada persona que te quiera ver la cara, que te haga sentir mal o que quiera controlar tus emociones”, indicó Vega.

Tú me estresas se puede escuchar en las plataformas digitales. El videoclip está en el canal de YouTube de Alexeir Conill.