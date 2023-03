Fran Rozzano irrumpe en la escena musical con disco "Anubis"

Y son justamente sus raíces las que inocularon en el joven de 28 años la pasión por la música. “Inició como a los 15 años. Soy de Cádiz, España, y mi origen, mi esencia e influencia carnavalera y flamenca, me hicieron enamorarme de la música. También escuchar a mis padres cantando”, señala en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

No obstante, artistas ibéricos como Alejandro Sanz, Rosalía y C. Tangana, han sido grandes referentes para el cantante. “Incluso lo que hizo Quevedo con BZRP son cosas a destacar de lo que está haciendo la escena española”, agrega.

Y si bien el género urbano es actualmente uno de los más resaltantes en la industria, Rozzano no teme en expandir sus horizontes y arriesgarse con propuestas otras propuestas musicales.

“Quien me conoce sabe que no me clasifico solo en un género. Soy una persona a la que le gusta experimentar y habrá mucha música y distintos tipos de géneros en mis siguientes pasos. Sentí que en Anubis, necesitaba mezclar toda mi esencia y lo que me sale de la garganta en esas canciones”.

Voto de confianza

“Llevaba 12 años trabajando mucho y formándome como artista, compositor y productor, haciendo música en mi cuarto”, señala Rozzano. Sin embargo, un día decidió participar en un concurso que el productor Raphy Pina lanzó en Instagram: #TienesUnMinuto.

“Inédito la hice unos días antes de presentarme (en el concurso) y que me cambiara la vida. La compuse porque se especulaba sobre el romance entre Raphy y Natti Natasha. Me sirvió de inspiración lo que estaba sonando entre ellos dos, cuando un amor no se publica o algo no se hace oficial, es inédito. Solo tenía la mitad de la canción, se la canté y lo vi cambiar su expresión”, recuerda.

Fue entonces el inicio de su gran sueño, pues su interpretación le valió firmar con Pina Records.

“Me lancé con esa canción, le encantó, y sentí que tuvo como magia especial. Él me dijo que había que hacer el video y en los modelos tenían que ser él y Natti Natasha contando su amor, le expliqué que lo había hecho por ellos. Me dio un abrazo y me siento un poco narrador de esa historia”, manifiesta.

El sencillo fue seleccionado por la pareja para hacer pública su relación.

En febrero, Fran Rozzano lanzó su primer álbum de estudio, Anubis. El proyecto le tomó dos años concretarlo.

“Fue un proceso al que le dediqué mucho amor y el tiempo que necesitaba. Había canciones que tenía hechas. Fue el proceso más importante hasta ahora de mi vida”.

Ahora, Fran solo quiere disfrutar de los frutos de este gran trabajo: “Lo siguiente será la tarima, hacer conciertos y disfrutar de los fans”.

A sus seguidores les agradece el voto de confianza, su paciencia y aspira que Anubis sea lo que tanto esperaron.

“Muchas gracias por la paciencia con el álbum y espero que lo estén disfrutando. Este es el principio y vendrán muchas cosas más”.