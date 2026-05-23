domingo 24  de  mayo 2026
CINE

Lista completa de premios de la 79ª edición del Festival de Cannes

El jurado del prestigioos festiva, presidido este año por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, ha desvelado sus esperados galardones

(De izquierda a derecha) La directora libanesa Nadine Labaki, la directora y guionista ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo, el actor belga Emmanuel Macchia, el actor francés Valentin Campagne, el director, guionista y productor rumano Cristian Mungiu, la actriz belga Virginie Efira, la actriz japonesa Tao Okamoto, el director, guionista y productor español Javier Ambrossi, el director, guionista y productor español Javier Calvo y la actriz escocesa Tilda Swinton posan en el escenario con sus premios al finalizar la ceremonia de clausura de la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

(De izquierda a derecha) La directora libanesa Nadine Labaki, la directora y guionista ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo, el actor belga Emmanuel Macchia, el actor francés Valentin Campagne, el director, guionista y productor rumano Cristian Mungiu, la actriz belga Virginie Efira, la actriz japonesa Tao Okamoto, el director, guionista y productor español Javier Ambrossi, el director, guionista y productor español Javier Calvo y la actriz escocesa Tilda Swinton posan en el escenario con sus premios al finalizar la ceremonia de clausura de la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

AFP / Sameer AL-DOUMY

CANNES.- La 79ª edición del Festival de Cannes ha concluido por todo lo alto en la Croisette. El prestigioso jurado, presidido este año por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, ha desvelado sus esperados galardones. A continuación, presentamos la lista completa de un palmarés que ya forma parte de la historia del cine:

Palma de Oro

Fjord, del rumano Cristian Mungiu

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La actriz japonesa Tao Okamoto (izquierda) y la actriz belga Virginie Efira celebran en el escenario tras ganar ex aequo el premio a la Mejor Actriz por la película Soudain (De repente) durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.
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Gran Premio

Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev

Premio del Jurado

La aventura soñada, de la alemana Valeska Grisebach

Mejor dirección

Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra y el polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland.

Mejor guión

Notre salut, del francés Emmanuel Marre

Mejor actriz

La belga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto por Soudain

Mejor actor

El belga Emmanuel Macchia y el francés Valentin Campagne por Coward

Cámara de Oro (mejor ópera prima)

Ben’Imana, de la ruandesa Marie Clémentine Dusabejambo

Palma de Oro del cortometraje

Para los contrincantes, del argentino Federico Luis

Palmas de Oro honoríficas

La estrella estadounidense John Travolta, el cineasta neozelandés Peter Jackson y la oscarizada artista estadounidense Barbra Streisand

FUENTE: AFP

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