Lista completa de premios de la 79ª edición del Festival de Cannes

CANNES.- La 79ª edición del Festival de Cannes ha concluido por todo lo alto en la Croisette. El prestigioso jurado, presidido este año por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, ha desvelado sus esperados galardones. A continuación, presentamos la lista completa de un palmarés que ya forma parte de la historia del cine:
Palma de Oro
Fjord, del rumano Cristian Mungiu
Gran Premio
Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev
Premio del Jurado
La aventura soñada, de la alemana Valeska Grisebach
Mejor dirección
Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra y el polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland.
Mejor guión
Notre salut, del francés Emmanuel Marre
Mejor actriz
La belga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto por Soudain
Mejor actor
El belga Emmanuel Macchia y el francés Valentin Campagne por Coward
Cámara de Oro (mejor ópera prima)
Ben’Imana, de la ruandesa Marie Clémentine Dusabejambo
Palma de Oro del cortometraje
Para los contrincantes, del argentino Federico Luis
Palmas de Oro honoríficas
La estrella estadounidense John Travolta, el cineasta neozelandés Peter Jackson y la oscarizada artista estadounidense Barbra Streisand
FUENTE: AFP