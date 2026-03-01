domingo 1  de  marzo 2026
CINE

"Una batalla tras otra" y "Pecadores", favoritas a Premios de los Actores de Hollywood

Protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de un exrevolucionario , "Una batalla tras otra" llega a los premios con siete nominaciones

Estatuilla de los Premios de los Actores de Hollywood.

Estatuilla de los Premios de los Actores de Hollywood.

AFP

LOS ÁNGELES.- Los elencos del thriller político de Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra", y del horror musical, "Pecadores", de Ryan Coogler, se medirán este domingo en los Premios de los Actores de Hollywood, el último gran duelo de las taquilleras producciones antes de los Óscar.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de un exrevolucionario confrontado por su pasado mientras intenta criar a su hija adolescente, "Una batalla tras otra" llega al frente con siete nominaciones para la influyente gala del Sindicato de los Actores SAG-AFTRA, que agrupa a más de 160.000 miembros.

Lee además
Los actores Paco y María León posan en la alfombra de los Goya 2026.
FOTOGALERÍA

En imágenes: El cine español se reúne en la alfombra roja de los Premios Goya
La cantante  Lucrecia y los premiados en la edición 2025 de los Premios Alegría de Vivir, en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona, España. 
RECONOCIMIENTO

Premios Alegría de Vivir reconocidos como el evento más inspirador en Barcelona

Mientras que "Pecadores", la vampiresca producción que mezcla terror con acción y números musicales, le sigue de cerca con cinco nominaciones.

El premio más importante de la noche reconoce al elenco de una cinta, cuyo resultado ha coincidido algunas veces con la ganadora del Óscar a mejor película.

"Creo que 'Pecadores' ciertamente ganará el premio de los Actores de SAG al mejor elenco", dijo a la AFP el columnista de premios de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg.

"Pero no tengo tanta certeza de que se llevará el Óscar a la mejor película. Podría ser, pero esos dos premios han ido a parar a películas diferentes casi tan a menudo como han coincidido en la misma", comentó.

En las categorías individuales, Feinberg ve despuntando a Timothée Chalamet, quien encarna en "Marty Supremo" a un joven que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo.

"Él ganó el año pasado por 'Un completo desconocido', pero después no ganó el Óscar. Así que sabemos que realmente le gusta a este gremio", dijo Feinberg.

Otro punto que juega a favor de Chalamet es que "su más fuerte contendor para el Óscar", el brasileño Wagner Moura ("El agente secreto"), no está en la competencia de este domingo.

Quiénes sí compiten son Michael B. Jordan, quien dio vida a los gemelos que intentan dejar atrás a la mafia en "Pecadores", Ethan Hawke ("Blue Moon"), Jesse Plemons ("Bugonia"), y DiCaprio.

En la categoría femenina, todas las apuestas están en Jessie Buckley, quien ha arrasado en esta temporada de premios como una sufrida madre casada con William Shakespeare, en "Hamnet".

Rose Byrne ("Si pudiera, te patearía"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Chase Infiniti ("Una batalla tras otra") y Emma Stone ("Bugonia") llenan la lista.

"Impredecible"

Ya en el reparto, la disputa es "impredecible", dijo Feinberg.

"Los nominados en esas categorías han sido reconocidos en casi cada premiación", comentó el columnista.

El Globo de Oro para Mejor Actriz de reparto fue para Teyana Taylor, la irreverente compañera emocional de DiCaprio en "Una batalla tras otra". Mientras que Stellan Skarsgard ganó en la categoría masculina con "Valor sentimental", pero no está nominado a los premios de los Actores.

Los premios de la Crítica reconocieron en la categoría a Jacob Elordi, en la piel de "Frankenstein", y a Amy Madigan, la temida bruja de "La hora de la desaparición".

El británico BAFTA premió a Sean Penn, también de "Una batalla tras otra", y Wunmi Mosaku, de "Pecadores".

"Pueden resultar en cualquier cosa", comentó Feinberg.

En el lado masculino, además de Elordi, y Penn, están el puertorriqueño Benicio del Toro, quien en el papel de un imperturbable sensei equilibró en la pantalla al frenético revolucionario fracasado de DiCaprio; Paul Mescal como Shakespeare en "Hamnet"; y Miles Caton, un carismático joven músico de "Pecadores".

Ariana Grande, por "Wicked: Por siempre", y Odessa A'Zion ("Marty Supremo") completan el cuadro femenino.

En la televisión, suenan entre los favoritos figuras como Owen Cooper, de la exitosa miniserie de Netflix "Adolescencia", Noah Kyle, del drama hospitalario "The Pitt", Rhea Seehorn, de la distópica "Pluribus", y Seth Rogen, guionista y protagonista de la sátira de Hollywood "The Studio".

Su colega Catherine O'Hara, fallecida en enero, podría hacerse con el premio a mejor actriz en una serie cómica.

La ceremonia, que homenajeará a Harrison Ford por su trayectoria, estará conducida por Kristen Bell, y será transmitida en vivo por Netflix.

La 32ª edición de los Premios de los Actores de Hollywood se celebrará a las 17H00 de Los Ángeles (01H00 GMT del lunes).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lista de ganadores de la 40 edición de los Premios Goya

Rosalía logra el BRIT 2026 a Artista Internacional del Año en Mánchester

"Tardes de soledad", el filme taurino con Roca Rey, Goya a mejor documental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?
TERRORISMO

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MUNDO

Trump anuncia que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y se muestra dispuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos