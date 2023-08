Lo que debe saber sobre el blanqueamiento de zonas íntimas

Razón por la que la aparición de este oscurecimiento no discrimina edad ni género, y combatirlo a través de tratamientos estéticos se han convertido en uno de procedimientos más solicitados en centros de belleza como Beauty by Imilsys, liderado por la esteticista cubana Imilsys Mendoza.

“El oscurecimiento de las zonas íntimas impide a muchas mujeres utilizar un bonito bikini o traje de baño, mostrar las axilas con determinadas prendas de vestir, e incluso hombres y mujeres llegan a mi spa confesándome que es algo que les afecta en sus relaciones sexuales ya que les causa inseguras”, dijo la esteticista a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien posee 20 años de experiencia en rubro de la belleza.

Sobre el blanqueamiento en zonas íntimas

Realizado de forma tópica con ácidos despigmentantes aprobados por la FDA, el blanqueamiento o aclaramiento de la zona de las axilas, anal y genital se lleva a cabo con productos seleccionados en función del fototipo cutáneo del paciente. Y es un procedimiento que se realiza alrededor de las áreas íntimas como los labios vaginales, el bikini o la parte interna de los muslos, el área perianal y también abarca zonas que involucran las axilas.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de cada cuatro mujeres de piel morena que usan productos blanqueadores lo hacen sin receta médica. Y esta es una cifra que me gusta compartir con mis clientes ya que las cremas no son peligrosas en sí mismas, pero dependiendo de su uso y en la parte del cuerpo que se apliquen, pueden causar efectos secundarios si no fiscalizan sus componentes”, advirtió Imilsys Mendoza.

“Las cremas blanqueadoras actúan reduciendo la concentración y la producción de melanina. Por lo que la composición de estas puede variar, y en este sentido es importante asesorarse con un experto. En nuestro caso, sólo trabajamos con productos formulados y fabricados en Estados Unidos y España, que se distribuyen bajo estricto control legal, y ese es mi primer consejo básico, no comprar estos productos en lugares no autorizados, ya que los efectos pueden ser muy dañinos", añadió.

Sobre Imilsys Mendoza

Oriunda de Santo Suarez, La Habana, Cuba. Imilsys Mendoza, comenzó a desarrollarse en el mundo de la belleza a temprana edad capacitándose como manicurista y estilista.

“Invertía lo poco que tenía comprándole a un marino mercante productos de belleza y cursos que en esa época se distribuían en CDs. Y siempre comento esto ya que la preparación y el perfeccionamiento constante han sido la clave fundamental del éxito de mi marca hoy establecida en Doral”, dijo la experta radicada hace 15 años en Estados Unidos.

“Cuando hay pasión y vocación por lo que uno hace, las barreras desaparecen o se convierten en un impulso. Yo me siento bendecida por el sólo hecho de poder vivir y emprender aquí, y sacar adelante a mis hijas, Vanessa Ruiz y Valentina Hernández, en este gran país”, dijo la emprendedora quien agradece a su madre, Idalmis Domínguez; y esposo, Rubén Fleitas, por su éxito empresarial.

“Comencé mi vida de inmigrante limpiando casas, y cuando terminaba esas intensas jornadas de trabajo, desarrollaba mi gran pasión y me educaba. Hoy, me siento orgullosa porque me he graduado de más de 30 cursos de perfeccionamiento en el área de la belleza y la estética, y sigo aprendiendo diariamente porque este es un mundo que está en constante evolución”, finalizó la experta que adquirió popularidad en sur de Florida por sus tratamientos de micropigmentación y maquillaje semipermamente.

