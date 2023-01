Lo que presenta la escena de Miami esta semana

La viajera nocturna

El escritor cubano residente en Nueva York, Armando Lucas Correa, presenta su novela La viajera nocturna, en la acogedora librería Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, el viernes 20 de enero, a las 7 pm. Una novela sobre las experiencias de vida de cuatro mujeres de distintas generaciones, que va desde el surgimiento del nazismo en Alemania, pasa por la revolución cubana, y se extiende hasta la caída del muro de Berlín. Lo acompaña la periodista Mirta Ojito.

Entrega de premios

Tres artistas cubanos, la poeta Magali Alabau, el narrador Rolando Morelli y el director teatral Rolando Moreno, recibirán el Premio Editorial el Ateje 2022, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, el viernes 20 de enero, a las 8 pm. Los galardones se otorgan en las categorías de poesía, narrativa y teatro, a aquellos que han contribuido con sus obras al enriquecimiento de las artes cubanas fuera de la Isla.

Biblioteca de Hialeah

La nueva edición de la tertulia El Caimán ante el espejo, se llevará a cabo en la biblioteca Kennedy de Hialeah, 190 W 49 Calle, el sábado 21 de enero, a las 2 pm, para celebrar el 170 aniversario del natalicio del Apóstol cubano José Martí. Durante el evento conducido por Osvaldo Gallardo González, el profesor e investigador José Raúl Vidal y Franco, ofrecerá la charla 170 Años del Misterio, tras una presentación del Dr. Emilio Sánchez.

Comedias en el Trail

Las salas del Teatro Trail, brindan un programa de populares comedias. Entre ellas La otra mascarilla escrita por Alexis Valdés, con las actuaciones de Dianelys Brito, Claudia Valdés y Vladimir Escudero. La programación en el Trail es amplia y variada, por lo que debe consultarse la página teatrotrail.com. Otras propuestas: las piezas The New Comedy of the Venezuelan Gozadera, un espectáculo enteramente venezolano con Ron Chávez y sus invitados, donde “queremos que se sientan en Venezuela por un ratico”. Y desde el 20 de enero, regresa la comedia Oficialmente gay 1, resaltada por los promotores como “la comedia más vista del teatro en Miami”.

170 años de José Martí

El simposio Martí: ¿pragmático o intransigente? y el otorgamiento del Premio Excelencia de la organización Patria de Martí al Comisionado Javier D. Souto se realizarán el jueves 26 de enero, a las 5:30 pm, en la Biblioteca de Westchester, 9445 Coral Way. Moderado por Julio M. Shiling, el encuentro tendrá como panelistas a los historiadores e investigadores martianos, Eduardo Lolo, José Raúl Vidal y Emilio J. Sánchez.

Jardín Botánico

En el encantador Jardín Botánico Tropical Fairchild se celebrará el evento anual Festival del Chocolate. Esta es la decimosexta edición de esta festividad donde el cremoso dulce se convierte en el centro del parque botánico. La cita es el 21 y 22 de enero, desde las 10 am, en el 10901 Old Cutler Rd., Coral Gables, 33156.

Exhibición de arte

El artista cubano Ricky Freijó inaugura una exhibición de su obra este 21 de enero, a las 8:30 pm, en la galería del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 183 Ct., Miami. Se indica que en la exposición “podremos contemplar el misterio pictórico de unos rostros (cada uno con su gesto) entre lo masculino y lo femenino, entre la crueldad y la sexualidad; entre el dolor y el silencio; entre el ensimismamiento, la tristeza y la incógnita constante que ellos se ven incapaces de desentrañar”.