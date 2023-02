Lo que presenta la escena de Miami esta semana

El escenario del James L. Knight acogerá a los cantantes Marisela y Álvaro Torres, donde compartirán con el intérprete mexicano Fredo, quien “fue invitado a hacer la presentación preliminar de un concierto que ofrecerán Marisela y Álvaro Torres”, según se dio a conocer. La cantante que comenzó su exitosa carrera con el tema Sin Él y Torres, intérprete de la memorable Nada se compara contigo, se unen para un concierto el viernes 24 de febrero, a las 8 de la noche, en el James L. Knight, 400 SE 2da. Avenida, Miami. Boletos en ticketmaster.com.

Última semana de Monólogos

Los textos Un actor se prepara de Rolando Morelli, actuado por Raydel Casas y dirigido por Marcia Arencibia Henderson y La voz humana, de Jean Cocteau, interpretado por Ángela del Salto, bajo la dirección de Juan Roca, cerrarán la XXI edición del Festival Internacional del Monólogo de Miami. Presentaciones el viernes 24 y sábado 25, a las 8 pm. Al concluir la función del sábado, se les entregará un reconocimiento a todos los artistas y colaboradores del festival. Más detalles en el (786) 262-4014. Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Avenida.

Tan miamense como sea posible

La segunda semana del encuentro teatral As miamenses as Possible, que convocan Antiheroes Proyect y el MDC Koubek Center, dedicará sus jornadas del viernes 24 y sábado 25 a presentaciones teatrales y lecturas dramatizadas. Se estrenan dos piezas en un acto, Al Amanecer de Vianca Collazo y Lo siento, mi Español es tremendo mal de Brandon Urrutia. Ambas obras el viernes 24 y sábado 25, a las 8 pm. El programa incluye además, para el sábado 25, a las 4 pm, las lecturas de las piezas El último Tequesta, de Yesler de la Cruz, Mi suerte eres tú, de Nabilah Molina y El show de Mia, obra de José Raúl Acosta. Koubek Center, 2705 SW 3ra. Calle, Miami.

Memorias de una familia cubana

El documental Ceiba. Memorias de una familia cubana, de la joven cineasta cubano francesa Attys Luna Vega Valdés, se exhibirá por primera vez en Miami el domingo 26 de febrero, a las 5:30 pm, en la sala del Teatro Havanafama, 4227 SW 75 Avenida. El filme de 53 minutos de duración, narra la vida y avatares de tres generaciones de una familia cubana, y tiene un carácter autobiográfico. Comienza en Cuba tras el nacimiento de la realizadora, hija del cineasta Ricardo Vega y la escritora Zoé Valdés, continúa en Francia donde comienzan una nueva vida y enlaza con Miami, donde residen los abuelos. Historia de una familia cubana, con toda la carga que el exilio y la ruptura con las raíces encierra. Habrá un conversatorio con la cineasta antes de la proyección. Entrada gratis.

En Teatro 8

Para celebrar los días finales del mes del amor y la amistad, se presenta en Teatro 8 la comedia Celeste Bergante agencia de acompañantes, obra de Gabriel Naranjo Carrasco, bajo la dirección de Alejandro Vales. La pieza humorística transcurre en una empresa enfocada en el placer: “Celeste, abre una nueva agencia y para ello decide reclutar personal”. Una variopinta gama de personajes llegaran hasta el lugar en busca de trabajo. Actúan Taymí Olivera, Gabriela González, Aura Vázquez, Sandra Pérez, Jessica Álvarez Diéguez, Manuel Bastos, Luky Buzzio, Gualberto Gonzales y Francisco Porras. Funciones, viernes 24 a las 9 pm, sábado 25, a las 8:30 pm y el domingo 25 a las 7 pm. Teatro 8, en el 2173 SW 8 Calle. Reservaciones en el (305) 541-4841.

Libro de Claudia Marcucetti

Publicada por la editorial Planeta de México, la escritora italo mexicana Claudia Marcucetti presentará en Miami su novela Fuego que no muere. El libro comienza cuando el cadáver del personaje de Tina Modotti llega a la morgue para que le practiquen la autopsia. A partir de ese momento comienzan las investigaciones para saberse realmente las causas de su deceso, “mientras tanto aparece el último amante de la fallecida, un personaje asociado al Partido Comunista Soviético de quien, tal vez Tina sabía demasiado”. La presentación del libro se realizará en el Instituto Cultural de México, 1399 SW 1 Calle, de Miami, el viernes 24 de febrero, a las 6:30 pm.

Última función

La última función de la obra El sueño americano del dramaturgo y director venezolano Eduardo Pardo, Interpretada por Shai Pineau, Boris Roa y Marcela Girón, será el sábado 25, a las 8 pm, en Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida. Miami. Más información en el (786) 747-1877.

Espectáculo de humor

La comediante Maribel González, junto a su grupo de actores, brindará un espectáculo de humor en el teatro Manuel Artime, el sábado 25 y domingo 26 de febrero, a las 8 pm. La nota señala: “No se pierda la oportunidad de ver 8 actores en escena convertidos en más de 30 diferentes personajes que lo harán desternillarse de la risa”. Más detalles en el (954) 632-5422. El teatro está situado en el 900 SW 1ra. Calle, Miami.

Danza

Fundada por Alvin Ailey, la compañía Alvin Ailey American Dance Theatre, es una de las compañías de danza moderna más populares, combinando un riguroso programa de giras con extensos programas de alcance comunitario. El sábado 25 se presenta a las 8 pm, en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd. Ailey es muy reconocida por fusionar el espíritu, la energía y la pasión, alcanzando sorprendentes resultados en escena.

Para los niños

A partir de las 11:30 am del sábado 25, en el Museo de Coral Gables, 285 Aragon Avenue, se presenta un espectáculo variado para los niños, con cuentos cantados y contados, además de música y otras actividades, algunas de ellas trabajos manuales. Auspiciado por Imago X las Artes, el programa señala que: “nuestra querida Teacher Adri, de Marimba Music for Kids, nos estará cantando y contando el relato La pulga y el piojo”, que narra una historia de amor, pensada para que los niños canten, jueguen y participen. Cupo limitado. Para registración: imagoartinaction.com.

En Miami Beach

El último domingo del mes, en este caso el 26 de febrero, entre las 5 las 7 pm, se presenta un espectáculo musical gratuito en el Collins Park, 2100 Collins Avenue, Miami Beach. Se podrá escuchar música variada, con intérpretes para satisfacer diferentes gustos. Camiones de comida, restaurantes y cafeterías en los alrededores, complementa la festividad.

En el Deering Estate

En uno de los sitios más acogedores del área metropolitana de Miami, se encuentra el Deering State, donde se celebrará el domingo 26, entre las 10 am y las 6 pm, la 17 edición del Seafood Festival, que como bien indica el nombre, se desarrolla alrededor de los mariscos y pescados. Se anuncia como un evento para toda la familia, “para que disfruten pescados y mariscos frescos, demostraciones de chefs, entretenimiento en vivo y actividades para niños”. Además, señalan, se podrá “aprender sobre la importancia de la conservación ambiental”. Entradas entre 7 y 30 dólares. Deering State, 16701 SW 72 Avenue, Miami, 33157. Reservación en el (305) 235-1668.

Viernes Pequeña Habana

Celebrando el mes del amor, el evento al aire libre Viernes Pequeña Habana, se celebrará este viernes 24, desde las 6 pm, en el escenario en la Plaza del Parque del Dominó, de la 15 Avenida y la Calle 8. Habrá dos homenajes, uno dedicado a Celia Cruz, en la voz de Saimarí, y otro a Luis Miguel, con Martin Russo. Además, la música de Lozano, Ramiro Aguirre y su charanga, La Diamante y la participación de Maritrini.