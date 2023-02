Lucy Grau regresa a los escenarios de Miami tras operación

“Hace nueve años fui diagnosticada con nódulos en mis cuerdas vocales. Esto me llevó a largas terapias y tratamientos, siempre con la intención de evitar la cirugía recomendada por los doctores, pero el año pasado mi otorrinolaringólogo me dijo que no se podía prolongarse más la operación, ya que el daño estaba incrementándose”, reveló Lucy Grau a DIARIO LAS AMÉRICAS, sobre el padecimiento que surgió tras largas temporadas cantando con orquestas latinas en vivo, y esforzando su voz para competir con el sonido de los instrumentos.