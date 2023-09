Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Dos grandes de la música cubana, Albita Rodríguez y Chucho Valdés, se presentan en el Miami-Dade County Auditorium , el viernes 22 de septiembre, a las 8 pm, en lo que promete ser un programa grandioso bajo el título de Masters of our Roots: Albita y Chucho Valdés en Concierto (Maestros de nuestras raíces: Albita y Chucho Valdés en Concierto). Ambos han grabado un disco, precisamente con el título del concierto, e interpretarán canciones de esa producción. Albita y Chucho estarán acompañados por los músicos Armando Gola, en el contrabajo; Roberto Vizcaíno, bajo, y Horacio Hernández, en la batería. MDCA, 2901 West Flagler Street, Miami , 33135. Boletos desde $25. Entradas en el 305-547-5414

Versos de Cuba

El espectáculo Versos de Cuba, canciones de Libertad, escrito y dirigido por Oscar Gómez, con dirección musical de José Negroni, es un concierto en el que se dramatizan e interpretan musicalmente los poemas del libro Versos sencillos del poeta y Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. “Cantantes, actores, y músicos, hacen un recorrido dramático por la vida de Martí, su obra poética y sus momentos más hermosos e íntimos, con canciones vibrantes de los más relevantes ritmos nacidos en la isla caribeña, con toda la pasión y el encanto de su fuerza sonora y escénica”, resalta la nota promocional. El evento cuenta con las actuaciones de Jorge Hernández y Nicole Samara, así como de Jesús Brañas, Freddy Lugo, Daco Corleone, Ana Del Roció, Dena Barros y Jerahabana. Viernes 22 y sábado 23 de septiembre, a las 8 pm, en el Teatro Manuel Artime, 900 SW 1ra. Street, Miami, 33130

Open Arts Fest

La compañía ecuatoriana Casa Toledo, regresa al Open Arts Fest, para presentar los días viernes 22 y sábado 23, a las 8:30 pm, y domingo 24, a las 5 pm, la obra Una pareja dispareja, propuesta a partir de la obra Amadeo o el arte de salir al paso de Eugene Ionesco. La obra cuenta con las actuaciones de Valentina Pacheco y Manolo Morales, bajo la dirección de Fruzan Seifi. Teatro Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Más detalles en la página www.artefactus.us .

Se van las Carbonell

Último fin de semana en cartelera de la obra Se van las Carbonell, comedia dramática de Raúl de Cárdenas, dirigida por Juan Roca. La acción tiene lugar en Cuba, durante los sucesos del éxodo del Mariel, en 1980, cuando una de las hermanas, que había logrado salir de la isla, regresa a buscar a sus otras hermanas, pero deben afrontar complicadas situaciones que oscilan entre lo muy jocoso y la tragedia. La nota promocional señala que se trata de un espectáculo “que hará reír y reflexionar”. Actuaciones de Jorge Ovies, J. J. Paris, Rei Prado y Osmel Poveda. Viernes 22 y sábados 23, a las 8:30 pm, en Havanafama Teatro Intimo, 4227 SW 75 Ave. Miami, 33155. Reservaciones en el (786) 262-4014.

Libros de Pedro Román

El actor, cantante, dramaturgo y escritor Pedro Román, presentará sus dos más recientes títulos, Verdades sobre mentiras (y viceversa), y El Gran Iluso, ambos libros incursionan desde diferentes perspectivas, en el análisis del mundo contemporáneo y sus efectos en la vida del individuo. El primero, es un libro para “pensar, meditar, cuestionar internamente la realidad de cada cual”. Por su parte, el segundo, son los “puntos de vista, los cuestionamientos y las conclusiones de un personaje humanista que busca respuestas sobre temas esenciales como la vida y la muerte; la filosofía y las religiones; las ideas políticas y las partidistas”. La presentación estará animada por momentos musicales con el propio autor cantante, Pedro Román, y el guitarrista y cantante Luis Mario Ochoa. Viernes 22 de septiembre, a las 8 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33135.

Éxito en Teatro 8

El actor y humorista cubano Mijail Mulkay mantiene en cartelera en el Teatro 8 lo que han anunciado como las últimas funciones del espectáculo Ay Love Miami, un show con música y humor. La nota señala que “a través de la risa y la música te daremos los tips para alcanzar el sueño americano”. Luego añade: “un show de autoayuda, emocional-humorística y muy divertido”. Viernes 22 de septiembre, a las 9 pm, sábado 23, a las 8:30 y domingo 24, a las 5 pm. El elenco lo integran Mijail Mulkay, Olga Thomas, Camila Bordón, Raúl Morera y Reinier Guerra. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Boletos en el (305) 541-4841.

Viernes Pequeña Habana

El viernes 22 de septiembre desde las 5 pm, en la plaza del Parque del Dominó, se presenta el encuentro mensual Viernes Pequeña Habana. La actividad al aire libre en esta ocasión celebra la cultura boliviana, y con ella el Mes de la Hispanidad. Habrá música en vivo y bailes tradicionales del país andino, modelos mostrando los trajes típicos, comidas y otras amenidades. El parque se encuentra en la Calle 8 y la 15 Avenida de Miami.

Comedia Memorias de la Sierra

Continúa en cartelera en el emblemático Teatro Trail, la obra Memorias de la Sierra, una comedia escrita y dirigida por Los Pichy Boys. La sátira intenta mostrar “la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Una mirada exclusiva a la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”. Presentaciones el viernes 22, a las 8:30 pm y sábado 23, a las 8 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009. Boletos desde $75.

Luisa María Güell

La muy admirada cantante y compositora cubana Luisa María Güell, presenta un concierto íntimo y cercano, en el ambiente de la Casa de la Década, 5779 SW 8 Street, Miami, 33144, el sábado 23 de septiembre, a las 10 pm. Con una voz y estilo muy personal, la cantante hará un recorrido por sus éxitos, entre ellos Hoy no me vuelvo a enamorar y Murió nuestro amor de verano, así como las canciones de Edith Piaf. Reservaciones en el (305) 456-3814.

Muestra de arte en St. Thomas University

La organización Evento:'7 PLUS ONE Art Project, invita a la clausura de la exhibición Komuna Inspiro, que se ha estado mostrando en la galería de arte de la Saint Thomas University, 16401 NW 37 Ave., Miami Gardens, 33054. Para el evento la Dra. Dayalis González, historiadora del arte y curadora, además, presidente de GALA, ofrecerá una conferencia el sábado 23 de septiembre, de 3 a 5 pm. '7 PLUS ONE Art Project es una institución dentro del contexto de la abstracción latinoamericana. Más información en el (305) 505-7416.

Marcos Antonio Ramos

Una de las instituciones de más larga trayectoria en Miami, el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, tendrá en su encuentro mensual al Rev. Marcos Antonio Ramos, ministro bautista, profesor y autor de una extensa obra sobre estudios religiosos e historia de Cuba. El Rev. Ramos presentará su más reciente libro Más allá de la Historia, sobre el famoso historiador de la religión Justo L. González. Además, conversará sobre historia electoral de Cuba (1900-1958), que será el tema de su próximo libro. Sábado 23 de septiembre, a las 3 pm, en la Biblioteca Regional de Westchester, 9445 Coral Way, Miami, 33165. Evento gratuito y abierto al público

Estreno en el Tower

El Teatro Tower anuncia el estreno de La isla bonita, adaptación de La isla desierta del argentino Robert Arlt, realizada por Carolina Laursen. El espectáculo lo dirigen David Chocarro y Nuria Ferre. La promoción señala que esta obra es para toda la familia, y “nos traslada al Miami de los años 50, con un viaje a través de la imaginación con diez personajes en escena, música, bailes, coreografías increíbles, vestuarios de la época y mucha diversión”. La productora PAFF (Primer Acto Florida Foundation), han presentado anteriormente espectáculos teatrales como La que se va a armar, Cuento de navidad y Las cenizas de mamá, entre otros. Estreno el sábado 23 a las 8 pm, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. Más información en el (305) 237-2463.

Tertulia El Caimán ante el espejo

Para celebrar el primer aniversario de la Tertulia “El Caimán ante el espejo”, espacio cultural en la biblioteca de Hialeah, 190 W 49 Street, Hialeah, 33012, se presentará el sábado 23, a las 2 pm, el libro Herbario (1978-1983), primera novela del artista visual y escritor Dashel Hernández Guirado, publicada por Ediciones Kyrne. Sobre el libro señala el profesor y editor Yoandy Cabrera: Esta pieza “permite revivir y entender la Cuba anterior a la caída del campo socialista, así como sus efectos posteriores”. Para celebrar el aniversario de la tertulia, los organizadores invitan al público a compartir textos de poetas clásicos cubanos, en un polifónico y espontáneo recital de poesía dedicado a Cuba.

Teatro juvenil

La institución Adriana Barraza Veritatem Theatre forjadora de nuevos talentos, anuncia su tercera jornada de teatro juvenil, donde los estudiantes expondrán las destrezas adquiridas durante sus estudios y formación. Las presentaciones comienzan el sábado 23 de septiembre, a las 8:30 pm, con Cena para seis, escritas y dirigida por Cristina Rebull, que es además profesora de teatro. El Adriana Barraza Black Box se encuentra en el 3100 NW 72 Avenida, #127, Miami, 33122. Más información en el (305) 343-3529.