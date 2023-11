Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Viernes con Jaime Bayly

El viernes 17, antes de comenzar las ocupadas jornadas del fin de semana, habrá un encuentro con el escritor Jaime Bayly presentando su nueva novela Los genios, donde el escritor y periodista peruano recrea los gloriosos años de la férrea amistad entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y explora los secretos y las iras que hicieron añicos esa relación. Bayly es columnista de Diario Las Américas y una de las voces más respetadas tanto en la literatura, como en el periodismo. Viernes, a las 7 pm, en el salón 2106, edificio 2, primer piso, de Miami Dade College, 200 NW Second Avenue, Miami, 33132.

Entretenimiento navideño

Un nuevo concepto de festividad por la Navidad llega a Miami, con el Christmas Wonderland en el Tropical Park, 7900 SW 40 Street, Miami, 33155. Aparatos mecánicos, áreas para tomarse fotos, espectáculos en vivo, luces y comidas, todo en un ambiente navideño. Abierto diariamente de 5 a 12 am. Para entradas y más información, conectarse a la página: https://miamiwonderland.com .

Santas Enchanted Forest

El espíritu de la Navidad 2023 ya ha comenzado con Santas Enchanted Forest el evento anual que convoca fundamentalmente a los más jóvenes. El anuncio se refiere a 100 aparatos mecánicos, juegos, atracciones, comidas, espectáculos con artistas y encuentro con Santa Claus, entre otras amenidades. Todo rodeado del ambiente navideño y miles de luces de colores. Abierto todos los días desde las 5 pm., en el 7400 NW 87 Avenue, Miami, 33166. Hay una amplia variedad de precios de entradas, que se puede consultar en la página: https://www.santasenchantedforest.com .

Cine español

La serieRecent Cinema From Spain, con las novedades del cine ibérico se presenta los días 17 y 18 de noviembre, en el sur de la Florida. Para el viernes 17, a las 6:30 pm, en el Silver Spot (300 SE 3rd St #100, Miami, 33131), se podrá ver el filme Mardi(dos), dirigida por Lucía Alemany, seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el actor Paco León. El mismo día, a las 9 pm, se exhibe 20.000 especies de abejas, dirigida por Estíbaliz Urresola. El último día de la muestra, se podrá ver a las 6:30 pm, De Caperucita a Loba, dirigida por Chus Gutiérrez, seguida de un encuentro con la actriz y guionista Marta González. Más información en el portal: http://www.miami.recentcinemafromspain.com.

El público

Continúa en cartelera la obra El público de Federico García Lorca, en una adaptación y dirección de Juan Roca, en la sala Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Ave, Miami, 33155. Roca logra superar el desafío que demanda esta obra, con una decena de actores interpretando cerca de 30 personajes. La propuesta es una superproducción que podría resumirse en una historia de amor homoerótico, en el que la represión, el miedo y la inseguridad ante el deseo, conduce a un aquelarre de situaciones delirantes. Funciones viernes 17 y sábado 18 a las 8:30 pm. Para mayor información y reservaciones llame al (786) 262-4014.

Viernes de Tertulia

El evento mensual Viernes de Tertulia, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami 33130, tendrá su jornada de noviembre el viernes 17, a las 8 pm, dedicada a la fallecida escritora Elena Tarmargo, en un encuentro para recordar su obra. Participan Manny López, Elvira de las Casas, Félix Luis Viera y Efraín Riverón. Entrada gratis.

La Cliveland Orchestra

La temporada en el Sur de la Florida de la Cliveland Orchestra, brindará los días viernes 17 y sábado 18 de noviembre, el programa An Alpine Symphony, con miembros de la New World Symphony, Stéphane Denève, como conductora y Pablo Ferrández, en el cello. El programa incluye el Cello Concerto de Schumann y el Eine Alpensinfonie de Strauss. Presentaciones en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Más información en el (305) 949-6722.

Sábado en la Feria del libro

La jornada sabatina de la 40 Feria internacional del Libro de Miami, incluye una amplia selección de eventos para el público. Las sesiones en español tendrán a Ana Alcolea con una obra narrada en primera persona, que repasa la vida de una mujer y sus maestros, sus amantes y sus viajes; Armando Correa con una novela sobre cuatro generaciones de mujeres a través de la historia mundial, desde la Alemania nazi hasta la caída del Muro de Berlín. Por su parte, Cristina Rivera Garza y Gisela Heffes presentan sus nuevas obras. En otro de los salones, el escritor peruano Gustavo Rodríguez presenta Cien cuyes, Premio Alfaguara de novela. Más sesiones sabatinas: Guillermo Arriaga con un relato acerca del despegue de la ciencia en el siglo XVIII, William Ospina recrea la vida de Alexander Von Humboldt. La galardonada Esmeralda Santiago trae a la Feria su novela Las madres. La periodista colombiana Sabina Covo dará a conocer La casa de los relojes. Siguen en el calendario los narradores Grethel Delgado, Carmen Duarte, Luis de la Paz y Santiago Rodríguez. Sobre literatura de género estará la sesión Literatura queer: identidad y resistencia con Magela Baudoin, Alejandro Castro y María Mínguez Arias. La última presentación tendrá a Ricardo Becerra con una compilación de recetas tradicionales de la cocina cubana que habían estado perdidas durante 60 años, mientras Armando López llega con una obra sobre la bohemia habanera.

Comedia Memorias de la Sierra

La comedia tiene un gran poder en el marco teatral de Miami, por lo que la obra Memorias de la Sierra, escrita y dirigida por Los Pichy Boys, continúa sus presentaciones en el Teatro Trail. La sátira intenta mostrar “la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Una mirada exclusiva a la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”. Presentaciones el viernes 17, a las 8:30 pm y sábado 18, a las 8 pm, en el 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009. Boletos desde $75.

Libro de poesía de Carlos Ramos

El centro Artefactus Cultural Project invita a otra jornada de su programa “Autores”, para la presentación del libro Casa que ya no es mía (Betania, 2023), poemario del escritor cubano radicado en Miami, Carlos Ramos Gutiérrez. La jornada estará moderada por la periodista y presentadora de programas televisivos Daisy Ballmajó y la participación de artistas de diversas manifestaciones como Nitsy Grau, Leopoldo Morales, José Luis Barba, Yunier Gómez y Santiago Méndez Alpízar. Sábado 18 de noviembre, a las 8:30 pm, en Artefactus Cultural Center, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186.

Tertulia en Hialeah

El encuentro literario El caimán ante el espejo, que se lleva a cabo periódicamente en la Biblioteca John F. Kenneddy, 190 W 49 St, Hialeah, 33012, anuncia para el sábado 18 de noviembre, a las 2 pm, un encuentro con la escritora Uva de Aragón, para presentar su novela Memorias del silencio. La escritora estará acompañada por la editora Marlene Moleón. La jornada incluye también la lectura dramatizada de capítulos de la novela, en las voces de las actrices Silvia Libertad y Tamara Melián. Evento gratuito y abierto al público.

Sobre parejas

La obra Cómo romper con tu pareja, comedia de Clement Michel, dirigida por Yusnel Suárez y Susana Pérez, estará solamente los sábados 18 y 25 de noviembre, a las 10:30 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. “Pablo lleva solo cuatro meses de casado pero la convivencia con Sofía, su mujer, es insoportable, por eso le pide a su mejor amigo, Martín, que se mude con ellos para conseguir entre los dos que ella lo deje y se vaya de la casa. ¿Este trío forzoso podrá funcionar?”. La obra cuenta con las actuaciones de Rachel Cruz, Yusnel Suárez y Frank Egusquiza. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Acordeones

El acogedor e íntimo espacio Santuario de las Artes, en el 410 Andalusia Avenue, Coral Gables, 33134, acogerá el encuentro de Acordeones en la noche, el sábado 18 de noviembre, a las 8 pm. Como se indica, el espectáculo tendrá como protagonista al acordeón, figura central en el folklor y la música popular de muchos países. El evento artístico contará con la participación de los acordeonistas Maricarmen Vázquez, Antonio Barberena, Walter Martínez y Rogelio Rojas. Además, como artistas invitados, la soprano Laura de Mare, la cantante Grethel Ortiz y al piano el Maestro José Ruiz Elcoro. Reservaciones en el (305) 220-2863. Entrada general $40

Libro de historia

El historiador cubano José Ramón Fernández Álvarez presenta su libro Una Historia Develada. Juan Masó Parra y las luchas por la independencia de Cuba, el sábado 18 de noviembre, a las 11 am, en el salón Félix Varela, de la Ermita de la Caridad, 3609 S. Miami Ave., Miami, 33133. Acompañarán al historiador, Antonio Bechily, Fernando Godo, Miguel Castillo y el editor Manolo Salvat

Piano bar de Lázaro Horta

El cantante, compositor y arreglista cubano Lázaro Horta, tendrá en su encuentro El piano Bar de Lázaro Horta, en Alfaros, 1604 SW 8 St, Miami, 33135, a la cantante Sonia Corp. Un encuentro donde ambos interpretarán canciones juntos y compartirán un anochecer con el público. Domingo 19 de noviembre, a las 6:30 pm. Reservaciones en el (305) 643-2151.

Se van las Carbonell en Catarsis

La obra Se van las Carbonell de Raúl de Cárdenas, dirigida por Juan Roca, comienza una temporada en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. La acción se desarrolla en Cuba en el año 1980, cuando una de las hermanas regresa a la Isla para llevarse a sus hermanas durante el éxodo del Mariel. Una serie de situaciones complica la salida de la familia. Esta comedia costumbrista es un espectáculo que hará reír y reflexionar. Con las actuaciones de Jorge Ovies, J. J. Paris, Rey Prado y Osmel Poveda. Domingo 19 de noviembre, a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Cierre de la Feria del Libro

Una jornada intensa marcará el cierre de la 40 Feria Internacional del Libro de Miami. Abre la programación el periodista Abraham Jiménez Enoa, cofundador de la revista cubana independiente El Estornudo, presentando el libro La isla oculta, una serie de crónicas que nos hace llegar a sus lugares desconocidos con una mirada perturbadora y desvergonzada. El autor conversará con la periodista Sarah Moreno. Por su parte Carolina Novoa Arias, Don Miguel Ruiz Jr., y Juan Diego Calisto hablarán de la mente, la medicina y pirámides prehispánicas. Más eventos del día, Jeanette Grunhaus sobre el Holocausto; Ariana Neumann reconstruye su historia familiar y Raúl Sosnowski narra sus vivencias. Enzo Maqueira presenta una crítica de la clase media argentina, Claudia Piñeiro llega con un relato de coraje y amistad.

En las horas finales de la Feria, el escritor Héctor Abad Faciolince presenta la historia de un sacerdote que pone a prueba sus creencias y su optimismo. La reconocida escritora española Julia Navarro regresa a Miami con la novela Una historia compartida, su obra más personal. Ernesto Fundora se cuestiona el fracaso de las revoluciones políticas y culturales; Faisel Iglesias propone la reconstrucción de Cuba a través de un nuevo sistema de derecho, Francisco Larios enfoca La Rebelión de los Autoconvocados de Nicaragua, mientras Alfredo Triff intenta encontrar respuestas al apoyo al castrismo en el siglo XXI. La sesión Novedades argentinas de aquí y de allá, tendrá a Gisela Heffes, Natalia Moret y a Gastón Virkel. Por su parte, Literatura sin corset, acogerá a Ena Columbié con una selección de sus cuentos; Alejandro Robles con un volumen de microrrelatos y Lena Yau con una colección de poemas.

Más para el cierre de la Feria

Otras sesiones del domingo de cierre. Literaturbia: thrillers y misterios, con Pedro Medina León, José Ignacio “Chascas” Valenzuela y Lucrecia Zappi. El escritor José Fernández Pequeño presenta un ensayo sobre el escritor, poeta, profesor y diplomático dominicano Max Henríquez Ureña; Ernesto G. descubre secretos de La Pequeña Habana a través de un volumen de crónicas; y Gabriela Guerra Rey toma como punto de partida la historia del exilio cubano y la nostalgia para enfocarse en la figura de Eliseo Alberto Diego. Todos en la sesión Ensayos y crónicas para pensar el mundo.