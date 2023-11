Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El público

Continúa en cartelera la obra El público de Federico García Lorca, en una adaptación y dirección de Juan Roca, en la sala Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Ave, Miami, 33155. Roca logra superar el desafío que demanda esta obra, con una decena de actores interpretando cerca de 30 personajes. La propuesta es una superproducción que podría resumirse en una historia de amor homoerótico, en el que la represión, el miedo y la inseguridad ante el deseo, conduce a un aquelarre de situaciones delirantes. Funciones viernes 24 y sábado 25 a las 8:30 pm. Para mayor información y reservaciones llame al (786) 262-4014.

Viernes Pequeña Habana

El encuentro de los viernes en el corazón de La Pequeña Habana, símbolo de los hispanos en Miami, tendrá una jornada dedicada a la importante fecha del Día de acción de gracias. La fiesta, en la plaza entre el parque del dominó y el Teatro Tower, contará con las actuaciones de Aimée Nuviola, Karina, Cristina Silva, Fedro, Eugenia Sancho Tachuela y Yordamiss. Una variedad de figuras que representan el crisol de nacionalidades que es Miami. Viernes 24, desde las 7 pm, en la Calle 8 y las 15 Avenida del SW.

Documental sobre Lezama

El cineasta cubano Ernesto Fundora, ha realizado el documental Soltar la lengua, en el que se acerca a la vida y obra del escritor cubano José Lezama Lima (1910-1976). La realización parte de una serie de entrevistas realizadas entre 2009 y 2019 a amigos cercanos, discípulos y académicos de Lezama Lima en La Habana, Miami y Ciudad de México. Se trata de un “recorrido biográfico por la vida y obra de José Lezama Lima, uno de los escritores más grandes y a la vez más desconocidos de la lengua española en el siglo XX. Una vida de máxima plenitud poética, trágica e impetuosa, un ser tocado por la magia y las tribulaciones. La historia de un genio atropellado por la vorágine de una revolución que no supo comprenderle”. Presentación y conversatorio con el realizador el viernes 24 de noviembre, a las 8 pm, en Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Entradas disponibles en www.artefactus.us

Wonderland en el Tropical Park

El parque temático Christmas Wonderland en el Tropical Park, 7900 SW 40 Street, Miami, 33155, ha comenzado su temporada con gran acogida del público. Un nuevo concepto de festividad por la Navidad llega a Miami, con aparatos mecánicos, áreas para tomarse fotos, espectáculos en vivo, luces y comidas, todo en un ambiente navideño. Abierto diariamente de 5 a 12 am. Para entradas y más información, conectarse a la página: https://miamiwonderland.com .

Santas Enchanted Forest

El espíritu de la Navidad 2023 ya ha comenzado con Santas Enchanted Forest, el evento anual que convoca fundamentalmente a los más jóvenes. La promoción describe 100 aparatos mecánicos, juegos, atracciones, comidas, espectáculos con artistas y encuentro con Santa Claus, entre otras amenidades. Todo rodeado del ambiente navideño y miles de luces de colores. Abierto todos los días desde las 5 pm., en el 7400 NW 87 Avenue, Miami, 33166. Hay una amplia variedad de precios de entradas, que se puede consultar en la página: https://www.santasenchantedforest.com .

Concierto para dos

El centro nocturno Alfaros, en La Pequeña Habana, 1604 SW 8 Street, Miami, 33135, tendrá a los cantantes Elizabeth Morales y a Bruno, en un nuevo encuentro de estos intérpretes. Con el título de Concierto para dos, donde ambos interpretarán lo mejor de sus repertorios. Sábado 25 de noviembre, a las 10 pm. Más información en el (305) 643-2151.

Comedia Memorias de la Sierra

La última función programada en el calendario del Teatro Trail para la comedia Memorias de la Sierra, escrita y dirigida por Los Pichy Boys, será el sábado 25 de noviembre, a las 8 pm. La sátira intenta mostrar “la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Una mirada exclusiva a la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”. Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Sobre parejas

La obra Cómo romper con tu pareja, comedia de Clement Michel, dirigida por Yusnel Suárez y Susana Pérez, se presenta el sábado 25 de noviembre, a las 10:30 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. “Pablo lleva solo cuatro meses de casado pero la convivencia con Sofía, su mujer, es insoportable, por eso le pide a su mejor amigo, Martín, que se mude con ellos para conseguir entre los dos que ella lo deje y se vaya de la casa. ¿Este trío forzoso podrá funcionar?”. La obra cuenta con las actuaciones deRachel Cruz, Yusnel Suárez y Frank Egusquiza. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Estrellas fugaces

Espectáculo teatral que expresan los organizadores, “funciona como una constelación donde están reunidas diversas micro-comedias (monólogos y escenas) unificadas por la dramaturgia y la dirección de Patricio Abadi, quien recientemente acaba de estrenar en Miami las obras Balada para un sueño y El equilibrista. La función de Estrellas fugaces cuenta con las actuaciones de Andrea Estévez, Bruno Gatti, Pablo Cunqueiro, Patricio Abadi, Victoria Murtagh y como artista invitado Fernando Quiroga. Sábado 25 de noviembre, a las 8 pm, en CasaStudio, 228 89 St., Surfside, 33154.

El Mesías

Cada año en la época navideña se presenta el Mesías de Handel, un oratorio que desde 1742 ha ido ocupando un espacio en las festividades. Solista y voces corales interpretan estas melodías inspirada en textos bíblicos. Compuesta por Georg Friedrich Handell. El programa que prepara la Iglesia Episcopal Mostly Barroque, tendrá como solistas a Johan Hartman, Samantha Riling-López, Yi-Chun Sarah Tsai y Alexanderr Díaz, y será conducido por el Dr. Eugene Greco. La promoción señala: “Prepárate para ser cautivado por las encantadoras melodías y poderosas vocales que han hecho del Mesías de Handel una tradición querida durante siglos. Nuestros talentosos artistas darán vida a este icónico oratorio, llenando el lugar con una sensación de asombro”. Domingo 26 de noviembre, a las 3 pm, en St. Thomas Episcopal Church, 5692 N Kendall Dr., Coral Gables, 33156. Entradas entre 5 y 45 dólares.

Cortometrajes en el CCE

Para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se estableció para cada 25 de noviembre, el Centro Cultural Español de Miami se une a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para presentar una serie de cortos que se podrán visualizar de manera virtual los días miércoles 29 y jueves 30 de noviembre. El programa tendrá cuatro cortos, Roles, dirigido por Álvaro Cuevas, con Patricia Gabás, José de la Torre y Álvaro Verdugo. “Fran y Sofía son una pareja peculiar. Ella sustenta el peso económico de la familia, es una mujer de éxito, no presta demasiada atención a su marido ni se ocupa de las tareas domésticas, y delega en él el cuidado de su hijo”. El segundo corto, Baile de máscaras, lo dirige Javier Oliver, con un elenco formado por Antonio Dechent, Jesús Cenizo y Clare Durant. “Eva, una joven de 18 años, es víctima de uno de los tipos de acoso más peligrosos de nuestros días: aparece en internet un video comprometedor”. Le sigue Felices treinta, de Julieta Alcaide, con las actuaciones de Lluís Marquès, Kit Picamoles y Tony Corvillo. “Daniel García es un tipo que, como muchos otros de su generación, siente que no ha conseguido ningún propósito en la vida”. Finalmente, Cosas de chicos, bajo la dirección de Aldara Filgueiras, interpretado por Ignacio Montes, Raúl de la Torre y Daniel Brotóns. “Tres chicos, tres sillas de playa, cervezas y una conversación. Una escena en la que parece que no pasa nada, cuando está pasando todo”. Para los enlaces a la programación, visitar la página: https://ccemiami.org/en .

Juan Manuel Cao

El periodista de radio y televisión Juan Manuel Cao presenta el jueves 30 de noviembre, a las 7 pm, su novela La gran locura, publicada por Ediciones Universal, la más importante casa editorial en Miami. El propio autor expresó a la periodista Roximar Tovar: “Es una novela fantástica repleta de hechos increíblemente reales. Pero es sobre todo una comedia, una mirada no solo al lado siniestro de las dictaduras sino a su costado ridículo. Y es también un dibujo irónico de su contraparte: el mundo libre. Lo que no quiere decir que esté equiparando ambas realidades o relativizando las tragedias totalitarias. Es una novela en dos capítulos: el primero, transcurre dentro de lo que titulé El manicomio; y el segundo, narra todo lo que les sucede a los personajes cuando escapan de ese manicomio y son absorbidos por otro tipo de locuras”. Presentación en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. Evento gratuito y abierto al público.