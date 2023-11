De La Cruz Theater presenta en Miami la obra “La Freddy de Cuba”

SÉPTIMO ARTE Martin Scorsese habla sobre su filme “Killers of the Flower Moon”

La Freddy de Cuba

“A pesar de haber vivido 20 años en Cuba nunca escuché a La Freddy. Mucho tiempo después de haber llegado a Miami escuchando música del ayer, porque me encanta la música del tiempo de mi abuela, encontré en Youtube una canción de La Estrella e inmediatamente sentí una conexión profunda con la artista y me dije: ‘quién es esta voz tan peculiar que jamás había escuchado ni oído nombrar’. Enseguida me puse a investigar con mi amigo Google, quien todo sabe, así fue como conocí la historia de Freddy, llena de cabos sueltos y datos inconclusos, no se sabe bien dónde nació, unos dicen que en Camagüey, otros que en La Habana; pero lo que es un hecho es que rompió todos los canon de belleza de la época y que pasó de ser una simple cocinera a convertirse en La estrella del Cabaret del Capri”, comenta Yesler en entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La conexión con Freddy fue tal, que Yesler poco a poco fue recreando en su mente la puesta en escena.

“En la novela Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante, conocí un poco más de la vida de la cantante y terminé de imaginarme el proyecto que se quedó por años en mi imaginación, sin ver la luz. En el 2022 se me presentó la oportunidad de participar en un Festival de Monólogos en New York (Monologando Ando) y ahí fue que decidí escribir en papel la idea que hace tiempo venía imaginando. En esta ocasión yo mismo decidí interpretar el personaje y cantar sus canciones en un formato de 15 minutos, lo que me llevó a ganar varias nominaciones y un premió Thalia como Mejor Actor en Unipersonal”, destacó.

Importancia de la obra

El 21 y 22 de octubre, La Freddy de Cuba llegó al Sandrell Rivers Theater de Miami. Y ahora se presentará el 1 y 2 de diciembre en la misma ciudad.

La producción teatral está compuesta por la actriz cubana Betsy Rodríguez, quien da vida a Freddy; los músicos Julio López y Pedrito Gonzales, quienes alternan, piano, guitarra y percusión; Melissa Garsva, diseñadora de vestuario; Alejandro Galindo, en la asistencia escénica; y Yesler De La Cruz como escritor y director de la obra. La presentación está producida de la mano de la compañía De La Cruz Theater.

Para el director, el mayor reto que ha tenido la obra ha sido el poder llevarla a cabo. “El mayor reto sigue siendo hacer teatro en nuestros tiempos, en un mundo que va a toda velocidad, el arte necesita espacio creativo, va a su propio aire”, señaló.

Asimismo, considera que el proyecto es importante porque desentierra a una figura relevante de la cultura cubana que no todos han tenido la oportunidad de conocer, pues Freddy murió a los 25 años de un ataque al corazón a consecuencia del sobrepeso que padecía.

“Este proyecto rescata la figura de una cantante que fue borrada de la historia de la música cubana por el simple hecho de haberse ido y nuestro objetivo hacer un tributo a la memoria de La Estrella, traerla a Miami más de sesenta años después de su muerte. Que el público la recuerde”, manifestó.

Trascendencia de la cantante

Tanto Yesler como el equipo esperan que el público pueda conectar con Freddy, así como también disfrutar de una época maravillosa del siglo XX en Cuba. “Esperamos del público: primeramente que vengan a ver la obra y segundo que viajen con nosotros en el tiempo hasta la Habana de 1959”.

De La Cruz concluye reflexionando lo que descubrir a Fredesvinda García ha significado para él como artista.

“Para mí, Freddy es arte puro y eso la hace eterna e imborrable… Siento una conexión con su música, su voz llena de sentimiento y su historia novelesca y llena de misterios. Freddy está siendo rescatada por la cultura cubana después de 60 años de olvido. Su voz marca un antes y un después en los rangos vocales que una mujer pudiera llegar a alcanzar, ya que podía alcanzar notas más graves que una cantante contra alto”.

“Freddy muere en Puerto Rico en el año 1961, con tan solo 25 años de edad. Nunca volvió a ver a su hija de 9 años… Nadie sabe bien en qué lugar está su tumba…”, sentenció.