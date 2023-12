Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El parque temático Christmas Wonderland en el Tropical Park, 7900 SW 40 Street, Miami, 33155, ha comenzado su temporada con gran acogida del público. Un nuevo concepto de festividad por la Navidad llega a Miami, con aparatos mecánicos, áreas para tomarse fotos, espectáculos en vivo, luces y comidas, todo en un ambiente navideño. Abierto diariamente de 5 a 12 am. Para entradas y más información, conectarse a la página: https://miamiwonderland.com.

Navidad en el Jardín Botánico

Como parte de las muchas actividades por Navidad, el Jardín Botánico Tropical Fairchild ha abierto su 5ta. Edición de NightGarden, un programa interactivo de luces y efectos lumínicos. Los acogedores terrenos del exótico parque, están totalmente iluminados, permitiendo a los visitantes realizar un recorrido por un bosque encantado de hadas, con flores, esculturas únicas y arcoíris en los que grandes y pequeños pueden interactuar con la naturaleza, e incluso hablar con un viejo y sabio árbol llamado Archie. El Jardín Botánico Tropical Fairchild, se encuentra en el 10901 Old Cutler Road, Miami, 33156 y estará abierto cada noche para este espectáculo. Más información en el portal www.fairchildgarden.org.

Santa’s Enchanted Forest

El espíritu de la Navidad 2023 ya ha comenzado con Santa’s Enchanted Forest, el evento anual que convoca fundamentalmente a los más jóvenes. La promoción describe 100 aparatos mecánicos, juegos, atracciones, comidas, espectáculos con artistas y encuentro con Santa Claus, entre otras amenidades. Todo rodeado del ambiente navideño y miles de luces de colores. Abierto todos los días desde las 5 pm., en el 7400 NW 87 Avenue, Miami, 33166. Hay una amplia variedad de precios de entradas, que se puede consultar en la página: https://www.santasenchantedforest.com.

Espectáculo nocturno en el zoológico

Con el nombre de Zoo Light, se celebrarán las fiestas navideñas en el zoológico de Miami, con un gran espectáculo lumínico y efectos especiales, que se extenderán hasta el 30 de diciembre, que harán las delicias de los asistentes. Los árboles y otros sitios estarán iluminados formando diferentes figuras de animales y otras formas visualmente atractivas. Zoo Light se podrá visitar cada noche en el 12400 SW 152 St., Miami, 33177. Más información en el sitio web: https://www.zoomiami.org.

Antología de cuentos de Miami

El libro Noir Tropical recoge relatos de 18 autores que retratan “el lado oscuro de Miami”, señalan los gestores del proyecto, los escritores Pedro Medina León, Hernán Vera y Gastón Virkel. El libro se presenta el viernes 15 de diciembre, a las 7:30 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3ra. Street, Miami, 33135, en un evento patrocinado por la Miami Book Fair. Además de los editores, varios de los autores que integran el libro estarán presentes. Se destaca en la nota promocional que entre los escritores hispanos de Miami, “muchas veces se busca retratar el aspecto menos complaciente de Miami, su marginalidad, aquello que no aparecerá en los folletos turísticos”. Entrada gratis.

Viernes culturales

En diciembre, muchas cosas giran alrededor de la Navidad y en general las efemérides decembrinas. Una de ellas es el encuentroViernes Culturales en La Pequeña Habana. En el centro Futurama, 1637 SW 8 St., habrá música en vivo con Jackie Méndez y en los alrededores del circuito turístico, entre la 14 y la 17 avenidas, varias otras actividades. Parte de la jornada de Viernes Culturales, es el paseo junto al historiador Paul George, recorriendo los lugares memorables de La Pequeña Habana. Este recorrido comienza a las 7 pm, y comienza en el teatro Tower.

Se van las Carbonell

La obra Se van las Carbonell de Raúl de Cárdenas, dirigida por Juan Roca, comienza una temporada en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. La acción se desarrolla en Cuba en el año 1980, cuando una de ellas, Carmelina, regresa a la Isla para llevarse a sus hermanas durante el éxodo del Mariel. Una serie de situaciones complica la salida de la familia. Esta comedia costumbrista es un espectáculo que hará reír y reflexionar. Con las actuaciones de Jorge Ovies, J. J. Paris, Rey Prado y Osmel Poveda. Sábado 16 y domingo 17 de diciembre a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Fiesta de Navidad

Disfrute de una espectáculo navideño con el tenor Manuel Arvelaiz, acompañado de invitados especiales, entre ellos la cantante Anaís Vivas, el tenor John Gómez y el también tenor Matt Mannes. Se interpretarán temas clásicos de la Navidfad, como Blanca Navidad, All I Want For Christmas Is You, Noche de Paz y Have Yourself a Merry Little Christmas, entre otras melodías memorables. Los promotores indican que el programa comenzará a las 9 pm, del sábado 16 de diciembre, “en un escenario impresionante bajo las estrellas en Mon Petit Garden”, en el 21601 SW 154 Ave. Miami, 33170. Entrada $60. Reservaciones en ticketplateusa.

Romper con tu pareja

La obra Cómo romper con tu pareja… en una semana nada más, comedia de Clement Michel, dirigida por Yusnel Suárez y Susana Pérez, se presenta el sábado 16 de diciembre, a las 10:30 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. “Pablo lleva solo cuatro meses de casado pero la convivencia con Sofía, su mujer, es insoportable, por eso le pide a su mejor amigo, Martín, que se mude con ellos para conseguir entre los dos que ella lo deje y se vaya de la casa. ¿Este trío forzoso podrá funcionar?”. La obra cuenta con las actuaciones de Rachel Cruz, Yusnel Suárez y Frank Egusquiza. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Tertulia en Hialeah

La nueva jornada de la tertulia El Caimán ante el Espejo, en la Biblioteca Kennedy de Hialeah, 190 West 49 Street, Hialeah, 33012, será para la presentación del libro de memoria La casa de la calle G, del académico Lisandro Pérez. Del libro señala la escritora Uva de Aragón: “Pérez ha escrito un gran libro, al que auguro éxitos y premios. Es también un libro bueno, que recrea y exalta los valores de la familia cubana. Será un excelente regalo de Navidad para hijos y nietos, pues la historia que narra, aunque muy personal, es también nuestra y de nuestros descendientes”. Sábado 16 de diciembre a las 2 pm. Entrada gratis. Más información en el (305) 821-2700.

Serenata de invierno

Para darle la bienvenida al invierno, la Doral Symphony Orchestra invita a Serenade of Winter (Serenata de invierno), el sábado 16 de diciembre, a las 6:30 pm, en el Herbert & Nicole Wertheim Performing Arts Center, de la Universidad Internacional de la Florida, 10910 SW 17 Street, Miami, 33172. Junto a la sinfónica de Doral estarán como invitados especiales Roque Cedeño y Los parranderos, para interpretar música desde Tchaikovsky a Tormé.

Academia de la historia

La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio realizará un evento público para la investidura de dos nuevos académicos, los escritores Ileana Fuentes y Ernesto Díaz Rodríguez. Como parte del encuentro, se leerán trabajos enfocados en la historia de Cuba. Sábado 16 de diciembre, a las 3 pm, en la Biblioteca de Westchester, 9445 Coral Way. Entrada gratis.

Para bajitos

La obra de teatro Buscando a Santa Claus, que presenta del programa Para bajitos, enfocado en entretenimiento para los más pequeños, se presenta el domingo 17 de diciembre, a las 11 am, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135. Ese día habrá rifas, sorpresas, teatro y un tesoro escondido. El evento comienza con un vídeo protagonizado por niños de entre 3 a 6 años de edad. Seguidamente la obra de teatro Buscando a Santa Claus. Para el cierre se presentará a un invitado muy especial y se brindará un miniconcierto de Navidad con las canciones más emblemáticas de la temporada. Entrada $20, en www.parabajitos.com

Concierto de Navidad

Artefactus Cultural Project y Zunzún Arts & Education invitan al Chritsmas Concert (Concierto de Navidad), una celebración en torno a la tradición navideña. El programa convocado para el domingo 17 de diciembre, a las 5 pm, en la sala Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186, tiene como invitados a la cantante y compositora Rita Rosa Ruesga y a la orquesta juvenil Melodía y Rumba. También se presentará el divertimento teatral, En el país de la cocina, texto de Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, con las actuaciones de Tamara Melián y Steven Salgado. Durante la jornada dominguera, habrá también platos variados de la cocina cubana, obras del artista plástico Raúl Proenza y libros para niños y jóvenes. No pierda la oportunidad de tomarse una foto con Santa Claus. La entrada es gratuita.

La Caridad nos une

Más de cuarenta artistas cubanos evocan a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en la exhibición colectiva La Caridad nos une, donde los participantes se han unido para brindar sus interpretaciones de la imagen más representada de la iconografía religiosa cubana. En la muestra se recoge como la Santa Virgen ha influido sobre los cubanos, la sociedad y la religiosidad. La muestra se exhibe en el Salón Félix Varela del santuario de la Ermita de la Caridad, en el 3609 S Miami Ave, Miami, 33133. Horario de visita, de lunes a sábado desde las 11 am a 8:00 pm.

Domingo de 12:00 a 5:00 pm.