Lo que presenta la escena en Miami esta semana

No Exit

La segunda semana de la 7ma. edición del Open Arts Fest, se enfoca en el teatro con la puesta en escena de No Exit, adaptación de A puerta cerrada de Jean Paul Sartre, en una propuesta de Factory Theater, bajo la dirección de Erom Jimmy. La obra reúne a los actores Osmel Poveda, Ismael Requejo, Lauren Santos y J París, explorando temas de condena y convivencia forzada en un espacio cerrado. Funciones los días viernes 20, y sábado 21, a las 8:30 pm, y el domingo 22 a las 5 pm., en el centro cultural Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Detalles en la página www.artefactus.us.

Viernes de Tertulia

El encuentro mensual Viernes de Tertulia, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Avenue, Miami, 33130, tendrá el viernes 20 de septiembre, a las 8 pm, al escritor Joaquín Gálvez presentando su reciente libro ¡Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba! (Neo Club Ediciones, 2024). El volumen es una recopilación de artículos, comentarios y divertimentos sobre cultura, política y sociedad. En la contraportada se leen estas palabras del escritor Armando Añel: “Con la franqueza que lo caracteriza, en este libro Joaquín Gálvez bucea hasta llegar al fondo de las problemáticas socio culturales que signan nuestro tiempo y emerge a la superficie triunfante, con tesoro objetivo entre las manos”. Durante la jornada Gálvez conversará con el conductor de la tertulia y el crítico Wilfredo Ramos leerá uno de los textos del libro. Entrada gratis.

Memorias de la Sierra

Una nueva temporada de Memorias de la Sierra, “una historia de amor rebelde”, es la comedia que Los Pichy Boys están presentando en el Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. “Conoce la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Un relato de la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”, señalan los promotores, quienes añaden: “¿Quién era Fidel? ¿Fue el Ché Guevara un héroe? ¿A qué dedicaba su tiempo Raúl Castro? Entérate de esto y mucho más en esta obra escrita y dirigida por Los Pichy Boys donde vas a conocer los secretos mejor guardados de la revolución cubana”. Funciones viernes 20 a las 8:30 pm y el sábado 21, a las 8 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841.

En el Teatro Tower

Tras su exitoso primer fin de semana, se mantiene en cartelera la obra Manteca, del dramaturgo Alberto Pedro, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. Funciones viernes 20 y sábado 21 de septiembre, a las 8 pm. En la obra se “cuenta la historia de tres hermanos, Celestino, Dulce y Pucho, pertenecientes a tres generaciones diferentes, que resisten un encierro en el apartamento familiar en tiempos de hambre y desesperanza. Todo transcurre el día de fin de año, en el que los hermanos observan, con sarcasmo, los fracasos de sus vidas que los trajo a ese día en que se debaten entre la necesidad de matar al cuarto integrante de la familia… no sin antes comprender que la única salvación posible, es la unión familiar”. Dirigida por Raúl Martin, cuenta con las actuaciones de Gilberto Reyes, Héctor Medina y Beatriz Valdés.

Laponia

Continúa la segunda temporada de Laponia, texto de Cristina Clemente y Marc Angelet, adaptación y dirección de Alexis Valdés (codirigida junto a Yeandro Tamayo). La sinopsis de esta comedia señala que una pareja de cubanos de Miami viaja junto a su hijo Martin a Laponia (la supuesta tierra de Santa Claus en Finlandia), para pasar Navidad con unos familiares, que tienen una hija. “Allí todo cambia cuando la niña finlandesa le revela a su primo una verdad que él no conoce sobre Papá Noel. La situación da lugar a un enfrentamiento entre las dos familias”. El elenco lo integran Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo y Alexis Valdés. Funciones viernes 20 y sábado 21 de septiembre, a las 8 pm. Domingo 22, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Picnic de Libros

El importante evento Picnic de Libros enfocado en los niños y los jóvenes, realizará su próxima actividad el sábado 21 de septiembre, entre las 2 y las 5 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3 Street, Miami, FL., 33135. El programa en el que colaboran el centro junto a la Fundación Cuatrogatos y la Feria del libro de Miami, se enfoca en llevar una jornada bilingüe a los menores, en la que se podrá disfrutar de narraciones, teatro, música, trabajos manuales, danza y de unas canastas llenas de libros. “El evento es gratuito y su objetivo principal es exponer a los niños a la riqueza y variedad de las tradiciones culturales de nuestra diversa comunidad”. Además, se busca “alentar a los niños a leer y desarrollar una pasión por los libros y la literatura”.

La señora de La Habana

Con un elenco de destacadas actrices, Marta Velasco, Reina Ivis Canosa y Alicita Lora, se anuncia el estreno en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134, de la obra La señora de La Habana, texto de Luis Santeiro y dirección de Marcos Casanova. La nota promocional señala que: “Gracias a la genialidad del escritor Luis Santeiro podemos disfrutar de esta divertida comedia basada en las diferentes situaciones que vive esta familia tan especial, en su reencuentro en USA, después de 20 años de separación”. Funciones sábado 21 de septiembre a las 8 pm, y domingo 22, a las 5 pm. Boletos en la página www.teatrotrail.com.

El caimán ante el espejo

Para celebrar su segundo aniversario, la Tertulia El Caimán ante el espejo, su fundador y coordinador, Osvaldo Gallardo, ha preparado un amplio programa para el sábado 21 de septiembre, a las 2 pm, en la Biblioteca John F. Kennedy, 190 W 49 St., Hialeah, 33012. “Esta celebración tendrá dos momentos significativos: una tarde de autor dedicada a Gustavo Pérez, destacado fotógrafo, poeta y cineasta cubano, quien presentará su documental Ave María, galardonado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y compartirá su más reciente álbum fotográfico Cobre (Ediciones Deslinde, 2023)”. En la segunda parte de la jornada, se presentará la antología poética La arcilla luminosa. Cuarenta años de poesía camagüeyana 1970-2010 (Editorial Ácana, 2019), selección de Roberto Manzano Díaz. Varios de los poetas antologados leerán sus poemas. La tertulia toma su nombre del libro El caimán ante el espejo: un ensayo de interpretación de lo cubano, de la escritora Uva de Aragón, a quien se le agasajará con motivo de su 80 cumpleaños. Entrada gratis.

En clave femenina

Promovido por la Feria del Libro de Miami se presenta en el salón ArtSpace del Koubek Center, el evento En clave femenina, donde se podrá disfrutar de los libros Rumberas matanceras, un canto a la memoria y Ellas bailan solas, con Roxana Coz Téstar y Yovana Martínez Milián. Estos dos libros sobre mujeres escritos por mujeres exploran la temática femenina, uno desde la ficción con historias sobre mujeres víctimas de violencia de género; y el otro desde la investigación del desarrollo musical de rumberas y tocadoras de tambor en la provincia cubana de Matanzas. Sábado 21, a las 6 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3 Street, Miami, FL., 33135.

Mujeres sin pito

Las actrices Gianella Neyra, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Almendra Gomelsky, se unen para presentar el espectáculo Mujeres sin pito, que por el título parece ser una comedia. En una nota sobre una previa presentación, se expresa que se trata de “un espectáculo sin guión con la premisa de que cualquier cosa puede suceder sobre el escenario”. Se añade que habrá “risas, música y sorprendentes revelaciones”. Los interesados pueden ver este evento el domingo 22 de septiembre, a las 8 pm, en La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Drive, Miami, 33131. Boletos en https://www.tickeri.com.

Tertulia Poética de Miami

El Creation Art Center en colaboración con el Circulo Literario Iberoamericano invitan a la Tertulia Poética de Miami, creada con el objetivo de promover la poesía hispana y ofrecer una plataforma literaria abierta al público asistente. Con una trayectoria de tres años de labor, la tertulia del último jueves de cada mes, es conducida por la escritora colombiana Mercerdes Minota. Su próxima presentación será el jueves 26 de septiembre a las 7 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Avenue, Miami, 33130.

Judy Buendía

La actriz venezolana Judy Buendía regresa al Teatro Trail este jueves 26 de septiembre, a las 8 pm, con el espectáculo Mi ex fue un error. Se señala que “La aclamada cantante y actriz venezolana vuelve a deslumbrarnos con su talento en este hilarante monólogo musical, que combina lo mejor del Stand Up y la comedia musical”. En el programa la actriz “narra con desparpajo y humor las hilarantes situaciones que vivió con sus ex parejas. Cada anécdota, contada con una frescura inigualable, te hará reír a carcajadas y, sin duda, te sentirás identificado”. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134.

Matute

La banda mexicana Matute se presentará en concierto el jueves 26 de septiembre, a las 8 pm, en el Fillmore del Jackie Gleason Theater, 1700 Washington Ave, Miami Beach, 33139. Matute es una exitosa banda de pop rock en español que se encuentra de gira por los Estados Unidos. Algunas de las canciones más conocidas de esta agrupación son Yo quiero fama, Baladas Time y Rockotitlán. Más información en el (305) 673-7300.