Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Escena

Los pájaros tirándole a la escopeta

La comedia de Rolando Díaz inicia temporada en el Teatro Trail del 3 de enero al 9 de febrero. La sinopsis de esta obra plantea que Emilito y Magdalena están muy enamorados y todo marcha bien hasta que descubren que el padre de ella y la madre de él, mantienen un romance. A partir de ese momento los jóvenes harán todo lo posible para que los viejos se separen. ¿Conseguirán romper la relación de sus padres sin poner en riesgo la de ellos?.

El elenco está conformado por Alberto Pujol (Felo), Beatriz Valdés (Hilda), Susana Pérez (Abuela Alicia), Carlos Cruz (Gumersindo), Yusnel Suárez (Braulio), Jennifer Rodríguez (Magdalena) y Jeffry Batista (Emilito).

Las entradas se pueden adquirir en www.teatrotrail.com.

Kabeto en Probanditoe!

El comediante Kabeto llega al Teatro Trail con Probanditoe!, un show íntimo donde a primera instancia la interacción con el público es fundamental para poner el ambiente sabroso y así construir junto con ellos las ideas que va desarrollando con la finalidad de hacerles reír y encontrar así el material de stand up ideal para su próximo evento personal. El evento cuenta con un comediante invitado, para el público también hay un momento reservado, pero ya eso depende si vienen a ver cuál es.

Las funciones son del 3 al 31 de enero, todas a las 9:00 p.m. Los boletos en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Holiday Snow Globe de Gucci

Esta semana continúa la celebración de la temporada navideña con Holiday Snow Globe de Gucci, una instalación festiva en Sweet Bird North Plaza en el Design District de Miami. Abierta del 30 de noviembre al 7 de enero, esta exhibición combina la alegría de las fiestas con un tributo a la legendaria herencia de Gucci.

Luminosa: A Festival of Lights

Luminosa, de Jungle Island, regresa por tercer año con nuevas exhibiciones que llevan a un viaje mágico, a un mundo de cuento de hadas y un pueblo navideño. La experiencia está disponible hasta el 8 de marzo de 2025. El horario de funcionamiento es de domingo a jueves de 5:30 p.m. a 10 p.m. y viernes y sábado de 5:30 p.m. a 11 p.m.

Literatura

Velada con la autora de bestsellers Lisa Jewell y Rochelle B. Weinstein

El 6 de enero, a las 7:00 p.m., la fundación Books & Books Literary presenta una velada con Lisa Jewell para hablar sobre el libro None of This Is True, ahora con un capítulo adicional. Acompañada por Rochelle B. Weinstein, la autora británica tiene propuesto abordar detalles sobre el thriller psicológico. La fundación Books & Books Literary queda ubicada en 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134 United States. Para ingresar a la actividad se deben adquirir los boletos en shop.booksandbooks.com.