Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

iHeartRadio Fiesta Latina llegará al Kaseya Center el sábado 25 de octubre de 2025 con un lineup conformado por Morat, Kapo, Oscar D'León, Danny Ocean, Olga Tañón, Chyno y Nacho, Elvis Crespo, DJ Nelson y Lenier. En el evento se entregará el premio Corazón Latino a Gilberto Santa Rosa. Más información en www.kaseyacenter.com .

Escena

Teatro Trail

El Teatro Trail abre la puerta a la comedia con El Condominio, una obra con la que el público pasará de la risa a la emoción reflexionando sobre los límites de la convivencia humana. Las entradas están en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Queue Gallery

Christopher Carter presenta su exposición Tethered Visions; Released Codes, una serie de obras inéditas en impresión lenticular, tecnología que consta de lupas diminutas que se colocan sobre las imágenes para crear ilusiones de profundidad, movimiento o múltiples perspectivas. Estará disponible hasta el 12 de noviembre. Obtenga más información en www.queuegallery.net.

Doral Cultural Arts Center

Acompáñenos este viernes 24 de octubre a las 11:00 a.m. en Expoartesano Miami 2025, una vibrante celebración del arte, la cultura y la tradición colombiana. Disfrute de una experiencia guiada a través del rico patrimonio artesanal de Colombia, con bocados tradicionales, demostraciones artesanales en vivo y el talento creativo de los artesanos que mantienen viva esta cultura.

Letras

Books & Books

La autora Michelle Maros presenta su libro Dear Friend: Daily Love Notes for Contemplation, Connection, and Clarity (365 Days), una obra que recopila notas de resiliencia y cuidado personal para cada día del año. La cita es el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m., en Books & Books Coral Gables. Para reservar su asistencia ingrese en www.eventbrite.com.