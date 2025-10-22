jueves 23  de  octubre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 22 al 29 de octubre

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

AFP/Martin Bernetti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

iHeartRadio Fiesta Latina llegará al Kaseya Center el sábado 25 de octubre de 2025 con un lineup conformado por Morat, Kapo, Oscar D'León, Danny Ocean, Olga Tañón, Chyno y Nacho, Elvis Crespo, DJ Nelson y Lenier. En el evento se entregará el premio Corazón Latino a Gilberto Santa Rosa. Más información en www.kaseyacenter.com.

La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

Teatro Trail

El Teatro Trail abre la puerta a la comedia con El Condominio, una obra con la que el público pasará de la risa a la emoción reflexionando sobre los límites de la convivencia humana. Las entradas están en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Queue Gallery

Christopher Carter presenta su exposición Tethered Visions; Released Codes, una serie de obras inéditas en impresión lenticular, tecnología que consta de lupas diminutas que se colocan sobre las imágenes para crear ilusiones de profundidad, movimiento o múltiples perspectivas. Estará disponible hasta el 12 de noviembre. Obtenga más información en www.queuegallery.net.

Doral Cultural Arts Center

Acompáñenos este viernes 24 de octubre a las 11:00 a.m. en Expoartesano Miami 2025, una vibrante celebración del arte, la cultura y la tradición colombiana. Disfrute de una experiencia guiada a través del rico patrimonio artesanal de Colombia, con bocados tradicionales, demostraciones artesanales en vivo y el talento creativo de los artesanos que mantienen viva esta cultura.

Letras

Books & Books

La autora Michelle Maros presenta su libro Dear Friend: Daily Love Notes for Contemplation, Connection, and Clarity (365 Days), una obra que recopila notas de resiliencia y cuidado personal para cada día del año. La cita es el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m., en Books & Books Coral Gables. Para reservar su asistencia ingrese en www.eventbrite.com.

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"